Tranquilli, Dragon Quest XII non è scomparso: ci sono novità

Dragon Quest XII e Dragon Quest III HD-2D sono tra i prossimi progetti in sviluppo per quanto riguarda "l'altra" saga di giochi di ruolo di Square Enix, ma da quando sono stati annunciati non si è saputo più granché.

I fan del genere hanno dovuto ingannare l'attesa con Final Fantasy XVI (lo trovate su Amazon), progetto che però ha deluso la stessa Square Enix visto che non ha soddisfatto le aspettative.

Mentre Dragon Quest XII è stato addirittura paragonato alla sedicesima fantasia finale in quanto a tono dell'avventura, che sarà più matura del solito.

Già, ma che fine ha fatto Dragon Quest XII?

La risposta arriva da Yuji Horii, tramite Siliconera, ed è parzialmente positiva.

In una recente intervista con Famitsu, al creatore di Dragon Quest è stato chiesto dello stato di Dragon Quest XII e Dragon Quest III HD-2D, così come del suo coinvolgimento in Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.

Horii ha confermato che lo sviluppo di entrambi i progetti sta "progredendo costantemente", ma non è ancora il momento di rivelare qualsiasi informazione su Dragon Quest XII.

Un altro annuncio arrivato all'epoca è stato quello di Dragon Quest III Remake, che utilizzerà lo stile grafico HD-2D che abbiamo avuto modo di ammirare all'interno di Octopath Traveler, un progetto allo stesso modo avvolto nel silenzio.

Se non altro non sono scomparsi, visto che il primo annuncio risale addirittura al 2021 con solo un logo (e probabilmente neanche definitivo) del gioco, e in più di un'occasione ci siamo genuinamente chiesti che fine avesse fatto il progetto.

Sappiamo solamente che dovrebbe essere più adulto rispetto ai capitoli precedenti, e concentrarsi maggiormente sul fare delle scelte.

Il sistema a turni non verrà rimosso, ma sarà leggermente modificato: Square Enix ha anche svelato che vuole pubblicarlo simultaneamente in tutto il mondo, anche se ancora non sappiamo per quali piattaforme verrà lanciato.