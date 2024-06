L'edizione fisica di Baldur's Gate 3 include due copie del gioco (per errore)

I giocatori che hanno acquistato la Baldur's Gate 3 Deluxe Edition su Xbox hanno ricevuto due copie del gioco: una fisica e un codice per la versione digitale.

Il codice in questione avrebbe dovuto sbloccare il DLC Digital Deluxe, non il gioco completo, come riportato anche da The Gamer.

Larian Studios non ha intenzione di ritirare le copie di riserva: permetterà invece ai giocatori di Xbox di conservare entrambe le versioni del gioco, inviando inoltre nuovi codici per il DLC Digital Deluxe che dovrebbero arrivare nelle vostre caselle di posta elettronica nei prossimi giorni.

«Mentre siamo lieti che molti di voi stiano ricevendo le copie fisiche della Deluxe Edition di Baldur's Gate 3, alcuni di voi potrebbero aver notato che i codici per il DLC della Xbox Series X/S Deluxe Edition hanno erroneamente consentito l'accesso all'intero gioco, a causa di un problema con la catena di fornitura dei contenuti digitali che era al di fuori del nostro controllo», ha scritto Larian in una dichiarazione.

Sarà quindi possibile conservare la versione digitale del gioco a cui è stato concesso l'accesso.

«Se avete già riscattato il vostro codice Digital Deluxe DLC prima di questo messaggio, potrete conservare la versione digitale del gioco a cui avete avuto accesso e invieremo a tutti i possessori di Xbox Series X/S Deluxe Edition un nuovo codice Digital Deluxe DLC con il contenuto corretto. Ci scusiamo per il ritardo».

Come ci si aspettava, la cosa sta riscuotendo un enorme successo tra i fan, alcuni dei quali hanno regalato i loro codici di riserva ad amici e parenti in modo da poter condividere Baldur's Gate 3 con un numero ancora maggiore di persone. Insomma, bene così.

Ricordiamo che questa edizione fa il paio coi capitoli precedenti, i quali sono disponibili in edizione fisica su Amazon.