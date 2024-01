Dragon Ball: Sparking Zero tornerà a mostrarsi presto in un nuovo evento

Se non vedevate l'ora di tornare a vedere Dragon Ball Sparking Zero in azione, i vostri desideri potrebbero essere esauditi molto presto: Bandai Namco ha infatti annunciato il Dragon Ball Games Battle Hour 2024, consueto evento annuale dedicato a tutte le novità per i videogiochi tratti da anime e manga di Akira Toriyama.

L'evento si svolgerà a Los Angeles tra il 27 e il 28 gennaio 2024 e sarà un'occasione per permettere a tutti i fan della saga di scoprire novità interessanti, oltre ad acquistare merchandise esclusivo.

Ovviamente, a farla da padrone saranno aggiornamenti sui videogiochi di Dragon Ball: Bandai Namco ha già annunciato che non solo sarà svelato un nuovo DLC per Kakarot (lo trovate su Amazon), ma sarà presente in prima linea anche Sparking Zero, l'erede di Budokai Tenkaichi.

In particolar modo, pare che sarà proprio il 28 gennaio la giornata da segnare in rosso sul vostro calendario: ci sarà infatti uno speciale Producer Panel con una sessione Q&A degli sviluppatori.

Possibile dunque che durante l'evento possa mostrarsi un nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero o, eventualmente, scoprire semplicemente qualche piccolo dettaglio in più su cosa aspettarsi da questo nuovo picchiaduro.

Tra gli altri giochi di cui è stata confermata la presenza troviamo i titoli mobile Dokkan e Legends, oltre a una menzione speciale per Dragon Ball FighterZ: il desiderio dei fan è che possa venire annunciata la data ufficiale per versioni next-gen e netcode rollback, dopo il test anticipato che si è svolto nello scorso anno.

Ovviamente seguiremo con attenzione anche noi questo intrigante evento e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare annunci interessanti per i nuovi videogiochi di Dragon Ball.

Chissà se Sparking Zero reintrodurrà i leggendari minigiochi delle schermate di caricamento, una delle feature più divertenti della serie Budokai Tenkaichi.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Xbox avrebbe già svelato quale dovrebbe essere il peso in GB di Dragon Ball Sparking Zero.