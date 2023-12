I fan di Dragon Ball hanno una richiesta specifica per Sparking: Zero

Dragon Ball: Sparking! Zero è in arrivo su Steam, PS5 e Xbox Series X|S, al momento senza una data di uscita, sebbene ciò non ha fermato i fan dal discuterne.

Lasciando da parte Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon), questo nuovo picchiaduro promette di ereditare tutto ciò che di buono ha fatto la serie di Budokai Tenkaichi.

Il trailer ha lasciato piacevolmente colpiti i giocatori, i quali attendono ora novità a braccia aperte.

Ora, tra un video confronto e l'altro, i fan di Dragon Ball sperano che Sparking: Zero riporti finalmente le iconiche schermate di caricamento di Budokai Tenkaichi.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, in molti si augurano che Sparking: Zero riporti finalmente i minigiochi della schermata di caricamento che mancano da tempo nella serie, apparsi per la prima volta in Budokai e Budokai Tenkaichi.

Per chi non lo ricordasse, la maggior parte dei giochi di Dragon Ball delle ultime generazioni di console includeva un minigioco durante le schermate di caricamento grazie al quale i giocatori potevano trastullarsi in attesa di un incontro.

Si trattava di schiacciare i pulsanti per far fare le flessioni a Vegeta, oppure premere le combinazioni di pulsanti che apparivano sullo schermo e persino far rotolare un set di sfere del drago.

Nonostante siano stati un grande successo per i fan e una caratteristica iconica dei primi giochi di Dragon Ball, questi sono stati completamente rimossi da titoli recenti come Kakarot, FighterZ e XenoVerse.

Considerando che Sparking: Zero prende palese ispirazione da Budokai Tenkaichi ed è essenzialmente il quarto gioco della serie, i fan come il Redditor deyde_costass sperano che i minigiochi vengano riportati in auge.

Restando in attesa di una conferma da parte di Bandi Namco, di recente non è stato svelato solo il ritorno di Budokai Tenkaichi, ma anche di un titolo inedito dedicato ai più grandi fan del franchise.

Ma non solo: parlando invece di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works sta finalmente per lanciare l'attesissimo netcode rollback: proprio alcune settimane fa si è concluso ufficialmente un primo test su PC.

Infine, un leak di Xbox Store ha svelato il peso ufficiale in GB su Series X|S per Dragon Ball: Sparking Zero, l'erede di Budokai Tenkaichi.