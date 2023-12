Dragon Ball: Sparking Zero, ecco il peso in GB del nuovo Budokai Tenkaichi

Dragon Ball: Sparking Zero segnerà l'attesissimo ritorno della saga Budokai Tenkaichi, picchiaduro ispirati al celebre anime e manga di Akira Toriyama che cambieranno ufficialmente nome, uniformandosi con i titoli originali giapponesi.

Come svelato dagli stessi sviluppatori, a ispirare questo grande rilancio è stato il successo ottenuto da titoli come FighterZ (lo trovate in offerta su Amazon), di cui Sparking Zero pare seguirà l'esempio soprattutto per lo stile grafico.

In attesa di avere ulteriori novità sul nuovo picchiaduro in casa Bandai Namco, Twisted Voxel segnala che sappiamo già quale sarà il peso di Dragon Ball: Sparking Zero in GB sulle console.

O almeno, è stato svelato quello su Xbox Series X|S: sembra infatti che Xbox Store lo abbia reso noto in anticipo per errore, salvo poi rimuovere l'informazione dopo pochi istanti.

Stando a questa indiscrezione, sembra che Sparking Zero richiederà 77.88 GB di spazio libero: se confermato si tratterebbe dunque di un gioco particolarmente esigente, pensato per sfruttare al meglio le console di ultima generazione.

Ovviamente, dato che l'informazione in questione è stata prontamente rimossa, non possiamo sapere se il peso rimarrà tale con l'uscita completa, né se sarà effettivamente questo anche su PS5 e PC: nel dubbio, se avete intenzione di acquistare il nuovo Budokai Tenkaichi, il nostro consiglio è di assicurarvi di lasciare comunque libero questo spazio.

Di sicuro non si tratterà di una produzione leggera, per così dire: restiamo in attesa di ulteriori conferme o aggiornamenti al riguardo. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che il nome ufficiale di "Budokai Tenkaichi 4" è stato svelato in occasione dei The Game Awards 2023, insieme a un trailer spettacolare per i fan.

Se siete curiosi anche di scoprire le differenze tra i vecchi capitoli della saga e Sparking Zero, vi lasciamo a un videoconfronto che non lascia alcun dubbio.