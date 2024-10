Dragon Ball Sparking Zero risolverà il grave bug dei salvataggi scomparsi

Bandai Namco è ancora al lavoro per risolvere alcuni bug fastidiosi di Dragon Ball Sparking Zero e conferma di essere pienamente attenta ai feedback e alle problematiche segnalate dagli utenti.

Nella scorsa giornata è infatti andato online il primo aggiornamento ufficiale di gioco, che non solo ha bilanciato le statistiche di Yajirobe — inaspettatamente più forte del previsto — ma ha anche aggiustato la difficoltà di alcune Episode Battle che avevano creato non pochi grattacapi agli utenti.

Tuttavia, nel breve changelog fornito dagli sviluppatori non vi era alcuna traccia di uno dei bug più gravi e fastidiosi emersi al lancio: in alcuni casi, i giocatori si sono infatti ritrovati con salvataggi corrotti e cancellati, costringendoli a ripartire da zero e senza alcun progresso sbloccato.

Pochi istanti dopo il lancio della prima patch, l'account ufficiale dedicato ai videogiochi di Dragon Ball su X ha confermato che gli sviluppatori di Sparking Zero sono a conoscenza di questo fastidioso problema, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per risolverlo.

Tra gli altri bug segnalati e che dovrebbero essere sistemati con la seconda patch di gioco troviamo anche character rank resettati improvvisamente a 0 e tempi di caricamento più lunghi del normale nel matchmaking online, oltre ad altri errori di connessione durante le partite.

Insomma, purtroppo i salvataggi cancellati non facevano parte dei fix di ottimizzazione annunciati nel corso della prima patch, ma se vogliamo guardare il "bicchiere mezzo pieno" almeno abbiamo la conferma che Spike Chunsoft e Bandai Namco sono a conoscenza del problema.

Per il momento, non possiamo fare altro che attendere ulteriori sviluppi e aggiornamenti: non appena saranno annunciati i dettagli e la data di lancio della prossima patch, vi terremo prontamente informati come sempre sulle nostre pagine.

In attesa di saperne di più, Bandai Namco ha già confermato quali saranno alcuni dei primi combattenti DLC in arrivo, anche se ancora non abbiamo un elenco completo.