Dragon Ball Sparking Zero, l'uscita potrebbe essere vicina

Forse l'uscita di Dragon Ball Sparking Zero potrebbe essere più vicina del previsto: Bandai Namco in queste ore ha infatti già iniziato a preparare il terreno per l'uscita del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi.

Unendo un roster incredibilmente vario a uno stile grafico richiamante quello già ammirato in Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon), Sparking Zero ha già inevitabilmente catturato l'interesse di tutti i fan del leggendario anime e manga di Akira Toriyama.

Dopo l'ultimo trailer gameplay di ben 13 minuti, alcuni fan hanno però notato una scoperta davvero interessante: come segnalato anche da Eurogamer.net, Sparking Zero ha già ricevuto una classificazione ufficiale dall'ESRB per la pubblicazione negli Stati Uniti.

L'ESRB ha infatti valutato il titolo con un rating T for Teen, ovvero adatto dai 13 anni in su: una valutazione perfettamente in linea con la serie e che, con molta probabilità, dovrebbe corrispondere a un PEGI 12.

Come i fan più esperti ormai sapranno, queste classificazioni vengono solitamente effettuate solo quando gli enti hanno a disposizione tutti gli elementi per valutare un gioco: in altre parole, Dragon Ball Sparking Zero sembrerebbe ormai già quasi completo.

Ciò lascerebbe sospettare a un possibile lancio previsto entro la fine dell'anno: secondo molti fan, l'annuncio potrebbe arrivare il 9 maggio, data celebrata come il "Goku Day".

Qualcuno avrebbe già individuato un video non ancora reso pubblico nella playlist di Bandai Namco EU su YouTube, come ulteriore indizio su un reveal imminente della data di lancio.

Ovviamente non sappiamo quale sarà l'effettiva data di uscita, ma alcuni appassionati fanno notare che a novembre si svolgerà il 40esimo anniversario di Dragon Ball: sarebbe dunque un'occasione perfetta per far uscire Sparking Zero.

Vi invitiamo ovviamente a prendere tutto questo con le dovute precauzioni, in attesa di conferme ufficiali dai diretti interessati: l'unica cosa certa è che, esistendo una classificazione, lo sviluppo è sicuramente ormai a buon punto.

Vi terremo prontamente informati non appena ne sapremo di più, augurandoci che magari possa essere fatta chiarezza una volta e per tutte sulle battaglie in multiplayer locale.

Qualcuno pensa che il reveal potrebbe anche arrivare proprio il prossimo mese, in onore di Akira Toriyama: ad aprile avrebbe infatti compiuto 69 anni.