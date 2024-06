Dragon Ball Sparking Zero proporrà alcune scene iconiche in soggettiva

Come già accaduto con i precedenti capitoli di Budokai Tenkaichi, anche Dragon Ball Sparking Zero cercherà di riproporre alcuni dei momenti più epici nella saga dell'anime e manga disegnato da Akira Toriyama a suon di battaglie.

In Dragon Ball Sparking Zero (potete prenotarlo su Amazon) troverete infatti selezionabile anche la modalità battaglia, che vi permetterà di vivere la storia della saga sotto il punto di vista di uno degli 8 personaggi appositamente selezionati dagli sviluppatori.

Advertisement

Le cutscene di questa produzione saranno particolarmente curate e vogliono offrire agli appassionati un nuovo modo di vivere la saga, proponendo anche una visuale in soggettiva per alcuni dei momenti più iconici dell'intera serie di Dragon Ball.

In un'intervista rilasciata a GamesRadar+ durante la Summer Game Fest, il producer Jun Furutani spiega infatti che durante alcune cutscene sarà possibile cambiare la visuale per accedere alla prima persona, anche per le scene più drammatiche.

Un esempio fatto dal producer riguarda l'inizio dell'arco narrativo di Dragon Ball Z, quando Goku decide di sacrificarsi per permettere a Piccolo di uccidere Raditz: sarà possibile vedere dunque la morte del protagonista proprio con i suoi occhi.

Questa scena in particolare è stata svelata anche nel corso di un video che ha svelato approfonditamente le modalità gameplay di Dragon Ball Sparking Zero: dovrete dirigervi intorno ai primi 40 secondi per vederla in azione.

Vi consigliamo anche di rallentare la velocità del video tramite le impostazioni di YouTube per vederla con più attenzione, dato che dura appena un piccolissimo istante.

Dalle parole del producer sembrerebbe essere una funzionalità facoltativa disponibile solo in alcune scene, ma che dovrebbe rendere decisamente più "interessante" rivivere i momenti più iconici da una prospettiva totalmente unica. Siamo sicuramente curiosi di vederla in azione più da vicino.

Ricordiamo che il video ha anche confermato la presenza del multiplayer locale in split-screen, purtroppo valido soltanto in uno stage: gli sviluppatori hanno confermato che era l'unico modo per rendere disponibile la modalità.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i prossimi personaggi giocabili a venire svelati ufficialmente, anche se una piccola anticipazione potrebbe essere già arrivata dal doppiatore inglese di Goku: l'attore ha infatti confermato di aver registrato nuove voci per i Super Saiyan 4.