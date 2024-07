Dragon Age the Veilguard svela un cast di nuovi ed eroici compagni

Dragon Age the Veilguard è uno dei titoli più attesi dell'anno e, prima dell'uscita, BioWare ha deciso di creare un momento pirotecnico per rivelare i nuovi eroi del gioco e, contestualmente, i loro doppiatori.

Rook sarà interpretato da quattro voci diverse in inglese, includendo due varianti del Nord America e due britanniche. I doppiatori scelti per queste interpretazioni sono Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2), Jeff Berg (Battlefield 1, NCIS), Bryony Corrigan (Baldur's Gate 3, Good Omens) e Alex Jordan (Cyberpunk 2077, Il Fantastico Mondo di Gumball).

Il cast dei compagni, annunciato oggi, include nomi di rilievo come:

BioWare ha anche annunciato la conferenza "Dragon Age - Meet The Heroic Companions of Thedas", che si terrà venerdì 26 luglio al Comic-Con di San Diego. Durante l'evento, i membri del cast e il team di BioWare discuteranno delle motivazioni e delle fonti di ispirazione dietro i personaggi del gioco.

Tra queste c'è anche il fatto che il titolo promette di tornare alle origini delle storie create dal team di sviluppo, nella speranza che possa tornare la BioWare di un tempo.

Ashley Barlow, Creative Performance Director di BioWare, ha commentato:

«Ogni compagno di Dragon Age: The Veilguard ha una personalità e dei trascorsi unici, con alcune delle storie individuali più avvincenti di sempre nella storia della serie. Il talento infuso in questo nuovo gioco della serie è pazzesco, con la scrittura stellare del team di BioWare che si traduce in prestazioni che i fan troveranno degne della passione, del fantasy e del romanticismo tipici di Dragon Age.»