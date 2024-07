Dragon Age: The Veilguard dirà sì a scene di nudo

È stato confermato che Dragon Age: The Veilguard conterrà effettivamente alcune scene di nudo.

Archiviato il vecchio Dragon Age Inquisition, i fan aspettano di tornare nell'universo fantasy di BioWare.

Un universo che, da quello che abbiamo potuto vedere sino a questo momento, è forse troppo diverso da ciò che molti si aspettavano.

Ora, come riportato anche da VG247, riguardo alla questione nudità BioWare non ha voluto specificare se questo includerà anche la presenza di genitali veri e propri, come accaduto ad esempio in Cyberpunk 2077.

La rivelazione della presenza di corpi nudi nel gioco arriva da Game Informer, che ha confermato la presenza esplicita di seni nell'editor di personaggi

Tuttavia, nonostante la rivelazione, BioWare non ha voluto dare una risposta diretta quando le è stato chiesto se il gioco includerà anche nudità nelle "parti basse", qualcosa che vorrebbe che i giocatori scoprissero da soli.

La director Corrine Busche ha del resto dichiarato che «questo è un gioco di ruolo maturo», quindi chissà che non si riferisca anche alle nudità.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Scopri il Thedas, terra di natura selvaggia, insidiosi labirinti e città scintillanti, colpita da conflitti e magie segrete. Una coppia di antiche divinità corrotte si è ora liberata dopo secoli di oscurità e ha intenzione di distruggere il mondo. Vesti i panni di Rook, la nuova incarnazione eroica in Dragon Age. Diventa ciò che vuoi e gioca come vuoi mentre lotti per impedire alle divinità di corrompere il mondo. Raduna l'Egida del Velo e sfida le divinità in Dragon Age: The Veilguard, un immersivo GDR in solitaria in cui potrai diventare la guida in cui gli altri credono.

Restando in tema, alcuni giorni fa Dragon Age: the Veilguard ha reso note tutte le opzioni relative al livello di difficoltà all'interno del titolo fantasy di BioWare.