Dragon Age: The Veilguard, EA rivela il "segreto" del suo successo

Il nuovo Dragon Age: The Veilguard uscirà domani, ma ha già ricevuto recensioni abbastanza positive dalla critica.

Il gioco (che trovate su Amazon) continua comunque a fare discutere sia i fan che gli addetti ai lavori.

Advertisement

EA ha ora deciso di spiegare il motivo del successo anticipato del titolo sviluppato da BioWare (via Gamereactor).

Secondo Andrew Wilson, CEO di EA, il gioco segna un ritorno alle origini per BioWare: «Stanno davvero tornando ai giochi in stile BioWare, tornando ai punti di forza di BioWare».

Wilson ha sottolineato come lo studio abbia avuto il tempo necessario per «realizzare ciò che ha reso grande BioWare nel contesto del mondo di Dragon Age».

Il nuovo capitolo della serie RPG ha ricevuto elogi anche da altri sviluppatori del settore.

In particolare, Larian Studios, creatori del popolare RPG del 2023 campione di premi Baldur's Gate 3, hanno espresso apprezzamento per quello che potrebbe diventare il miglior gioco di ruolo del 2024.

Non manca la consueta punta di veleno, se si pensa che nel panorama attuale The Veilguard non ha nemmeno concorrenti quest'anno in grado di impensierirlo sul serio.

Se prendiamo per buone le parole di Andrew Wilson, che garantisce un ritorno ai punti di forza del celebre studio, la cosa è positiva.

Certo, non è difficile intravedere un po' di "effetto nostalgia" che EA cavalca abilmente, forse in risposta alle richieste pressanti di chi vuole quel Dragon Age autentico e privo di compromessi.

Ma il messaggio di fondo resta: BioWare avrà anche ritrovato il filo dei suoi successi passati, ma sarà capace di innovare davvero?

Vero anche che di recente uno YouTuber ha descritto Dragon Age: The Veilguard come un soft reboot che si allontana significativamente dalle radici della saga, cosa questa che a molti fan farà quasi certamente storcere il naso.

Nonostante Dragon Age: The Veilguard sembri confermare il ritorno in forma di BioWare, noi ancora non possiamo saperlo: giorni fa vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere le motivazioni che ci hanno impedito di pubblicare la nostra recensione.