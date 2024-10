Dov'è la nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard?

Non esiste. Per rispondere in modo chiaro e semplice alla domanda posta nel titolo: la recensione di SpazioGames.it di Dragon Age: The Veilguard non è online perché, nei minuti in cui sto scrivendo queste righe – in veste di responsabile editoriale della testata – semplicemente non esiste.

Dal momento che ogni rivista online vive della fiducia del suo pubblico, anche in virtù di un confronto con il nostro direttore e con il nostro editore abbiamo deciso di essere il più trasparenti possibile: sapendo che molti di voi si domanderanno come mai non sia presente la recensione del gioco oggi a scadenza embargo, abbiamo deciso di rispondere chiaramente che EA ha deciso di limitare il più possibile la distribuzione di codici pre-lancio, motivo per il quale non è stata inviata una copia review alla nostra redazione.

Advertisement

È possibile che arrivi nelle prossime ore, che significa che – se vi daremo una nostra valutazione del gioco, compatibilmente agli altri impegni già presi dal recensore – lo faremo necessariamente post-lancio.

Questo tipo di gestione, in questo caso probabilmente imposta dai vertici di EA alle diverse agenzie dislocate nei vari Paesi (che non possono sovvertire le scelte di un publisher), di solito ha proprio lo scopo di contenere il più possibile il numero di recensioni pre-release, in un mondo dove i pre-order hanno una grande importanza.

È chiaro che ogni singolo publisher abbia licenza di inviare o non inviare una copia per una recensione pre-lancio a qualsiasi rivista o testata preferisca: le copie review non sono mai dovute. In quest'epoca, peraltro, non è nemmeno una scelta di particolare peso per un sito come questo: la review di The Veilguard non sarebbe una di quelle da centinaia di migliaia di letture.

Allo stesso modo, è chiaro che una testata come la nostra debba informare i lettori del fatto che l'assenza di un articolo, del quale magari erano in attesa, non sia dovuta a una scelta della redazione o del nostro editore. È possibile che la decisione dei vertici di EA sia dettata dal timore che il gioco non si riveli all'altezza delle aspettative o del suo stesso nome, e da cui si origina il controllo più serrato sulla distribuzione di codici per le recensioni.

Qualsiasi siano i pregi e i difetti di Dragon Age: The Veilguard, il publisher ha deciso di non metterci nelle condizioni di parlarvene prima del lancio. Visto che il nostro pubblico è composto al 100% da consumatori di videogiochi – che al day-one gli costano ormai 80 euro – pensiamo che questa sia un'informazione utile che possiamo darvi già da ora.

E ringraziamo come sempre ai nostri lettori per il costante supporto, che vogliamo continuare a meritare offrendovi il massimo della trasparenza. Nelle prossime ore, affronteremo l'argomento delle recensioni e delle copie pre-lancio anche in un video sul nostro canale YouTube.

Intanto, voi cosa ne pensate?