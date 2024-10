Dragon Age: The Veilguard a quanto pare deluderà i fan storici

Un nuovo report su Dragon Age: The Veilguard mette in guardia i fan storici della serie: il prossimo capitolo sarà profondamente diverso dai precedenti, in particolare da Dragon Age: Origins e Dragon Age 2.

Il gioco continua infatti a fare discutere sia i fan che gli addetti ai lavori.

Lo YouTuber Neon Knight, che afferma di aver provato in anteprima 7 ore di gioco (via ComicBook), descrive The Veilguard come un soft reboot che si allontana significativamente dalle radici della saga.

Il cambio di direzione emerge chiaramente dallo stile artistico rinnovato, dal gameplay rivisto e dal fatto che solo tre decisioni prese in Dragon Age: Inquisition avranno un impatto sulla nuova storia, mentre nulla verrà riportato dai primi due capitoli.

Secondo Neon Knight, BioWare sta cercando di convincere il pubblico che The Veilguard mantenga il DNA della serie, ma in realtà l'eredità di Dragon Age sarebbe solo una sottile "mano di vernice".

Il gameplay sembra ispirarsi fortemente a God of War del 2018, abbandonando lo stile tattico dei predecessori in favore di un'azione più frenetica.

Il combattimento ruota attorno all'accumulo di rabbia per scatenare mosse finali, parate perfette e abilità speciali. Anche l'esplorazione ricorda il titolo di Santa Monica Studio, con numerosi forzieri e vasi da rompere disseminati negli scenari.

Anche il tono generale sembra aver subito modifiche, virando verso uno stile più scanzonato e ricco di battute, che lo YouTuber paragona a Guardiani della Galassia della Marvel.

Le preoccupazioni espresse nel report non sono isolate, ma riflettono i timori di molti appassionati di Dragon Age.

C'è anche scetticismo sulla capacità di BioWare di tornare ai fasti del passato, considerando che l'ultimo successo unanimemente riconosciuto risale a circa un decennio fa.

Solo il tempo dirà se questi timori sono fondati o meno. Al momento, tuttavia, non abbiamo ancora recensito Dragon Age: The Veilguard: qui vi spieghiamo perché.