Allarme spoiler per Suicide Squad: il gioco finisce online per colpa di un leak

Ancora una volta riportiamo una storia relativa a un furto di dati, un leak che colpisce in questo caso Suicide Squad: Kill the Justice League, titolo di Rocksteady già controverso di suo e che, con questa storia, farà parlare di sé ma per altri motivi probabilmente.

La trama del gioco è infatti apparsa online e, come riportano diverse fonti tra cui IGN US ed Eurogamer, nelle ultime ore si stanno moltiplicando sequenze di video, screenshot e rivelazioni più o meno importanti su Suicide Squad: Kill the Justice League.

A quanto pare tutto è nato dal recente alpha test a numero chiuso, dal quale alcuni utenti hanno estrapolato informazioni importanti diffondendole in rete.

Ci sono dei file audio di un filmato chiave della storia che mostra il destino di un personaggio importante, oltre a video e immagini che confermano il ritorno dei personaggi della serie di giochi Batman Arkham.

Se non potete frenare la vostra curiosità, qui trovate l'audio in questione.

Un audio, e relativa comparsata di un personaggio chiave dei precedenti giochi di Rocksteady, che effettivamente genera una certa confusione relativamente a quello che sarà il futuro dell'universo videoludico Arkhamverse.

Anche le ultime frasi di James Gunn, poi rettificate, non fanno altro che lasciarci altri dubbi su quello che sarà il ruolo di Suicide Squad: Kill the Justice League nell'economia dei videogiochi tratti dai mondi della DC Comics.

Rocksteady deve ancora fare un commento su questa recente ondata di fughe di notizie, anche se le immagini che mostrano i personaggi in questione sono state ritirate dai social media nelle ultime ore dopo delle richieste di violazione del copyright da parte di Warner Bros Interactive.

Parlando di leak, tra gli ultimi casi ricordiamo Insomniac Games con il prossimo Wolverine e ovviamente il chiacchieratissimo trailer di GTA 6. Una dinamica che è sempre più frequente, quella del leak di contenuti preziosi, e per cui Ubisoft sembra aver trovato una soluzione, almeno momentanea.

