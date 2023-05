Dove si piazza Tears of the Kingdom nella timeline di Zelda? La risposta non vi piacerà

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è rivelato uno dei più grandi successi della storia recente di Nintendo.

Il gioco (lo trovate su Amazon) ha infatti fatto breccia nel cuore dei fan, anche coloro i quali masticano da anni la saga.

Eiji Aonuma ha presentato un Nintendo Direct dedicato alcuni mesi fa, lasciando tutti piacevolmente colpiti.

Ora, dopo aver rivelato che inizialmente «mancava l'entusiasmo» dei fan in seguito al secondo trailer, ad Aonuma è stato chiesto dove si colloca Tears of the Kingdom nella timeline di Zelda.

Il produttore della serie è sempre stato criptico quando si tratta della linea temporale del franchise, e l'ultimo capitolo non fa eccezione.

Anche stavolta, infatti, Aonuma non vuole dirci dove si colloca Tears of the Kingdom nella timeline di The Legend of Zelda, lasciando che i fan giungano alle proprie conclusioni.

Questo è quanto emerge da un'intervista rilasciata al The Washington Post (via TheGamer), subito dopo il lancio del gioco.

«Credo che lascerei la parola ai fan e spero che continuino a discuterne tra di loro», ha dichiarato Aonuma. E ancora: «Non vedo l'ora di vedere dove porteranno queste discussioni».

Nel corso degli anni, ci sono stati molti tentativi di collocare la serie di Zelda in una linea temporale per così dire "lineare".

Naturalmente, la cosa non pare essersi incastrata a dovere, specie per il fatto che ogni capitolo mette in cena interpretazioni diverse degli stessi personaggi.

Una mossa che, come è ormai evidente, ha colpito pienamente del segno, aumentando la curiosità della community, tale da portare il gioco a ottenere un record di vendite storico.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Zelda Tears of the Kingdom ha recentemente ricevuto un aggiornamento per risolvere un bug durante una missione specifica.

Infine, la doppiatrice di Zelda Patricia Summersett si è di recente espressa sul legame sentimentale tra Link e il suo personaggio.