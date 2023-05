Link e Zelda «hanno una relazione»? Sì, a quanto pare

Nintendo ha da poco rilasciato The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, tanto che ora è emersa una curiosità legata al rapporto tra il protagonista Link e la principessa che da il nome al gioco.

Il gioco (che trovate su Amazon) è infatti giocato da una pletora di utenti, i quali continuano a sondare l'avventura in ogni meandro.

Ora, tra una patch e l'altra, sono in molti a chiedersi se, all'effettivo, Link e Zelda hanno una relazione sentimentale.

Come riportato anche da Nintendo Everything, la doppiatrice di Zelda Patricia Summersett si è espressa sul legame tra Link e il suo personaggio, affermando in una recente intervista che ritiene che i due abbiano una relazione.

La redazione di The Gamer ha recentemente incontrato Summersett e ha deciso di chiedere se c'è qualcosa di più tra Link e Zelda.

L'attrice ha risposto così:

«Come doppiatrice, guardando alla relazione complessiva tra Link e Zelda nel corso dei secoli, personalmente amo l'ambiguità e il fatto che, se c'è qualcosa, è lasciato a noi. Credo che nella mia vita, posso rispettare e celebrare le relazioni che non sono convenzionali».

E ancora: «[...] Queste relazioni sono molto importanti da rappresentare, e penso che siano le migliori che abbiamo nella vita, che si tratti di amicizia o di qualcosa che non deve rientrare in una definizione. So che [Link e Zelda] hanno una relazione reciproca, è attiva, c'è molta cura e molto ascolto, e questo mi piace molto».

Parlando del gioco nella sua interezza, ricordiamo che Tears of the Kingdom ha già dimostrato di essere uno dei più grandi successi della storia recente di Nintendo: l'ultima esclusiva Switch ha infatti venduto addirittura 10 milioni di copie in soli 3 giorni, che poco non è

Nella nostra recensione pubblicata solo una manciata di giorni fa sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo del resto spiegato a chiare lettere perché si parla di un gioco quasi perfetto, praticamente sotto tutti i punti di vista.

Per concludere, se non siete ancora partiti alla volta di Hyrule in compagnia di Link e state per farlo, vediamo in cosa possono aiutarvi le nostre guide sempre aggiornate sul gioco.