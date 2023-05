The Last of Us, la Stagione 2 dovrà attendere: il casting sarebbe stato interrotto

Il mondo del cinema e delle produzioni televisive ha dovuto fare i conti con lo sciopero degli sceneggiatori, portando inevitabilmente a rallentamenti anche e soprattutto per gli adattamenti più attesi: tra questi, non sembra essere stato escluso nemmeno il popolarissimo The Last of Us.

La seconda stagione dello show HBO dovrebbe ispirarsi agli eventi narrati in Part II (lo trovate su Amazon), anche se probabilmente saranno spalmati in più parti: tuttavia, a causa di questo sciopero, pare che sarà necessario attendere più a lungo del previsto.

Se nelle scorse settimane Neil Druckmann si era infatti detto ottimista sulle tempistiche, rivelando che non ci sarebbe stato da aspettare molto a lungo, pare che nelle ultime giornate le carte in tavola siano state inevitabilmente cambiate.

Secondo quanto riportato infatti da Variety, pare che fossero già in corso i primi casting che chiedevano di recitare fedelmente scene tratte direttamente dal secondo videogioco di The Last of Us, così da individuare gli attori giusti per i ruoli chiave.

Tuttavia, lo sciopero degli sceneggiatori ha portato a un improvviso stop dei lavori in corso e dei casting, adesso interrotti in attesa che possa essere raggiunto un nuovo accordo.

Craig Mazin ha infatti deciso di partecipare allo sciopero in solidarietà con i suoi colleghi e, allo stesso tempo, anche Neil Druckmann non starebbe attualmente lavorando in alcuna forma alla Stagione 2.

Il report di Variety sottolinea inoltre che, in base alle previsioni più ottimistiche, i lavori potrebbero iniziare solo durante la primavera del 2024, ma potrebbe essere necessario attendere ancora più a lungo.

Tali indiscrezioni sarebbero state confermate da molteplici fonti interne, ma in attesa di un eventuale comunicato ufficiale non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le consuete e dovute precauzioni.

Se la notizia fosse confermata, vorrebbe dire che ci sarà da attendere ancora a lungo prima di vedere in azione la Stagione 2 di The Last of Us: nel frattempo, gli autori hanno già garantito non solo una maggiore brutalità, ma anche molti più infetti rispetto alla prima season.