Super Mario Bros. Il Film è inarrestabile: battuti nuovi importanti record

L'incredibile successo ottenuto da Super Mario Bros. Il Film sembra non volersi fermare davvero più: dopo aver già conquistato il resto del mondo, il lungometraggio di Nintendo si è imposto anche in Giappone, ultimo paese in cui è stato distribuito.

L'adattamento di Illumination si è rivelato un'autentica lettera d'amore per i fan, conquistando il cuore anche degli appassionati giapponesi che hanno permesso al film animato di battere nuovi importanti record (potete prenotare il Blu-ray 4K su Amazon).

Dopo aver già superato addirittura la soglia del miliardo di dollari incassati in tutto il mondo, il film si è già dimostrato il più grande successo di Illumination anche per il Giappone, nel suo solo primo weekend di lancio.

Come riportato da 4Gamer (via Nintendo Everything), il lungometraggio animato ha già incassato circa 16 milioni di dollari: questo ha già permesso a Super Mario Bros. Il Film di superare i precedenti traguardi dello studio d'animazione, precedentemente ottenuti rispettivamente da Cattivissimo Me 3 e Pets.

Ma i record non sono finiti qui: il ritorno al cinema di Super Mario ha infatti battuto perfino il record d'incassi del finesettimana di Universal in Giappone, precedentemente conquistato da Jurassic World Fallen Kingdom.

Il film di Super Mario Bros. si è rivelato anche il lungometraggio con le vendite più rapide in assoluto per Universal, battendo proprio l'intero franchise di Jurassic World: un vero e proprio trionfo per l'idraulico che — ormai possiamo dirlo senza timore di smentita — ha letteralmente conquistato il mondo.

L'esordio del film in Giappone è stata anche l'occasione perfetta per la casa di Kyoto di confermare definitivamente il cambio di nome di un personaggio storico, probabilmente per evitare possibili attacchi razzisti.

Nonostante si sia rivelato un incredibile trionfo, non tutta la stampa specializzata ha ritenuto l'adattamento videoludico un buon film, ma secondo Shigeru Miyamoto sono state proprio le recensioni negative a contribuire al suo successo.