Dopo Summer Game Fest, eventi Xbox e Nintendo vari, quali sono i giochi più desiderati?

In attesa della Gamescom e di eventuali annunci, è tempo di fare i conti con le proposte estive di tutti i grandi produttori di videogiochi, Nintendo e PlayStation inclusi che si sono accodati all'estate dei videogiochi con i loro eventi.

Fino a qualche settimana fa siamo stati in grado di capire quali fossero i videogiochi più attesi dalla community, con i dati che davano in netto vantaggio alcuni dei titoli più clamorosi tra gli annunci delle ultime settimane.

Ma negli ultimi giorni ci sono stati delle grandi sorprese, tra cui un Nintendo Direct che è stato foriero di annunci che nessuno si aspettava e, come prevedibile, queste percezioni dei giocatori sono cambiate.

Come riporta Games Industry, infatti, c'è un titolo che è schizzato rapidamente in cima alla lista desideri dei giocatori: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (lo trovate su Amazon).

Il Flare Score di Fancensus, che ha condotto lo studio, considera sia i titoli degli articoli della stampa ma anche numerosi altri parametri, tra cui la portata di circa 3.000 siti web in primo piano, la suddivisione tra gli articoli principali e quelli che menzionano semplicemente il titolo e la presenza di articoli sulla prima pagina di un sito web, dando un punteggio in centesimi.

Da questo calcolo, ecco la top 10 dei giochi più desiderati tra quelli annunciati e in uscita:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo) Doom: The Dark Ages (Bethesda) Astro Bot (Sony) Gears of War: E-Day (Xbox) Perfect Dark (Xbox) Mario & Luigi: Brothership (Nintendo) Assassin's Creed Shadows (Ubisoft) Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive) Fable (Xbox) Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

Con la top 3 equamente divisa tra i platform holder, con il citato Zelda, DOOM: The Dark Ages e Astro Bot, è interessante vedere non solo l'esordio in prima posizione del titolo Nintendo, ma anche l'arrivo di altre due posizioni in classifica tra cui il redivivo Metroid Prime 4: Beyond, che è tornato dopo tanto tempo.

Manca ancora la Gamescom, che potrebbe ribaltare ulteriormente questa percezione dopo la serata di apertura, nonostante le importanti assenze ma con il supporto di aziende che ci credono ancora.