Metroid Prime 4 sarà la "missione finale" di Switch, per i fan

Con una nuova console Nintendo prevista nel 2025, Switch è alla fine del suo ciclo vitale.

Sembra però che il suo addio sarà comunque memorabile, visto che Metroid Prime 4: Beyond sarà probabilmente uno degli ultimi grandi giochi che la Grande N pubblicherà per la piattaforma ibrida (che trovate su Amazon).

Il nuovo trailer della prossima avventura di Samus ha infatti scaldato gli animi dei fan della Casa di Mario, e non solo.

Ora, come riportato anche da Kotaku, sembra proprio che i giocatori stiano considerano il prossimo Metroid Prime 4: Beyond come la "missione finale" della console e stanno rendendo omaggio a Switch sui social.

Poco sotto, infatti, trovate una carrellata di post che dimostrano il sentimento dei fan al riguardo.

Insomma, i fan sembrano essere pressoché certi che la prossima avventura di Samus Aran sarà, a conti fatti, il vero canto del cigno della Switch.

Non è chiaro tuttavia se Nintendo vorrà davvero "staccare la spina" a una console che continua a vendere come il pane, sia in Giappone che nel resto del mondo.

La breve descrizione ufficiale del gioco recita:

La migliore cacciatrice di taglie della galassia, Samus Aran, partirà per una nuova missione in Metroid Prime 4: Beyond, in arrivo su Nintendo Switch nel 2025.

Si spera che la Switch sia in grado di far girare bene Metroid Prime 4: Beyond, visto che pare confermato che il trailer mostrato non girasse su Switch 2 (purtroppo).

Metroid Prime 4: Beyond verrà lanciato nel 2025, e da qualche ora abbiamo anche avuto un ulteriore assaggio del titolo.

Restando in tema di giochi della Grande N, il Nintendo Direct di giugno 2024 ha messo in campo parecchie carte in arrivo su Nintendo Switch: come vi è sembrato? Lo potete scoprire nei risultati del nostro sondaggio!