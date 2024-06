Quali sono stati i giochi più "caldi" della Summer Game Fest e di Xbox?

L'estate dei videogiochi è alle nostre spalle, e dopo aver archiviato i tanti annunci della Summer Game Fest e dell'Xbox Games Showcase, è tempo di capire quali dei tanti videogiochi mostrati è riuscito a catturare l'attenzione del pubblico.

Soprattutto nel periodo storico in cui gli eventi arrivano in maniera diretta ai creator, alla stampa e al pubblico, è interessante capire quali siano i giochi più "chiacchierati" per avere anche uno specchio delle prospettive future.

Tramite Games Industry sappiamo chi ha vinto e, in tutta onestà, non è una grossa sorpresa.

Il Flare Score di Fancensus, che ha condotto lo studio, considera sia i titoli degli articoli della stampa ma anche numerosi altri parametri, tra cui la portata di circa 3.000 siti web in primo piano, la suddivisione tra gli articoli principali e quelli che menzionano semplicemente il titolo e la presenza di articoli sulla prima pagina di un sito web, dando un punteggio in centesimi.

Prendendo in esame le 24 ore successive alla Summer Game Fest e all'Xbox Games Showcase, è evidente che quest'ultimo ha preso il sopravvento con la maggior parte dei videogiochi presenti nei medium.

È Call of Duty: Black Ops 6 (lo trovate già su Amazon) a risultare vincitore, con una grande spinta data dall'evento successivo e interamente dedicato allo shooter, che ha dato alla produzione altri minuti preziosi di notorietà.

La classifica è comunque interessante da notare, prendendo in esame i primi dieci candidati dell'analisi:

Call of Duty Black Ops 6 Doom: The Dark Ages Gears of War: E-Day Avowed Dragon Age: The Veilguard Lego Horizon Adventures Valorant Perfect Dark Assassin’s Creed: Shadows Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

La metà dei videogiochi in classifica sono effettivamente produzioni legate ad Xbox, a dimostrazione di quanto lo show abbia creato un impatto in ogni caso.

Parlando di impressioni, anche da queste parti abbiamo voluto dire la nostra sugli eventi: qui trovate il nostro pagellone con il meglio e il peggio degli eventi.