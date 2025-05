Dopo Minecraft, Jason Momoa in lizza per il film di Street Fighter

Il film di Street Fighter è tutto meno che al sicuro, in questo momento, ma se non altro la produzione sta continuando a lavorare per comporre il casto del film tratto dalla leggendaria saga di Capcom.

Come riporta Deadline in esclusiva, Legendary Entertainment sta assemblando un cast stellare per il progetto, con trattative in fase avanzata per quattro attori di primo piano.

I nomi coinvolti sono Andrew Koji, già apprezzato in "Bullet Train", la superstar Jason Momoa, fresco del successo commerciale di "A Minecraft Movie" (che nel frattempo sta per surclassare i successi al botteghino di Sonic e Mario), Noah Centineo reduce dall'intenso "Warfare", e la star del wrestling Roman Reigns, che ha già fatto il suo ingresso a Hollywood con "Hobbs & Shaw".

Andrew Koji sarà presto visibile nel Tubi Original "Worth the Wait" e nella serie di rapine "Haven" di Prime Video. La versatilità fisica dimostrata nei suoi ruoli precedenti lo rende particolarmente adatto a un franchise incentrato sulle arti marziali.

Jason Momoa ha un'agenda particolarmente fitta: dalla miniserie Apple "Chief of War" in uscita il 1° agosto al film d'avventura "Animal Friends" di Legendary previsto per il 10 ottobre. In arrivo ha anche "Supergirl: Woman of Tomorrow" dove interpreterà Lobo, "Dune: Messiah" dove riprenderà il ruolo di Duncan Idaho, e la commedia d'azione "The Wrecking Crew" accanto a Dave Bautista.

Noah Centineo porta al progetto la sua crescente esperienza in ruoli d'azione. La sua evoluzione artistica dagli esordi nelle commedie romantiche a progetti più complessi e fisicamente impegnativi lo posiziona perfettamente per un franchise come Street Fighter.

Completa il quartetto Roman Reigns, all'anagrafe Leati Joseph Anoa'i, wrestler professionista con uno dei regni da campione mondiale più lunghi nella storia della WWE. Il film di Street Fighter potrebbe rappresentare il suo primo ruolo di rilievo in una grande produzione cinematografica, seguendo le orme di altri wrestler passati con successo al cinema.

Il progetto del film di Street Fighter, mantenuto sotto stretto riserbo per quanto riguarda la trama, ha trovato in Kitao Sakurai il suo regista definitivo, dopo un serie di rinunce che hanno messo in difficoltà la produzione.

Il film non ha ancora una data di uscita, e a questo punto siamo troppo curiosi di vedere come sarà il risultato finale del ritorno di un franchise che ha avuto uno dei film semi-trash più iconici di sempre.