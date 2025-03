Ci sono pessime notizie per il film di Street Fighter

Sembrava essersi sbloccata per il meglio la situazione per il film di Street Fighter, ma pare che per il nuovo adattamento live-action del celebre picchiaduro sia arrivato l'ennesimo rallentamento imprevisto.

Come riportato infatti da Deadline, Sony Pictures ha annunciato di aver ufficialmente rimosso dal proprio calendario Street Fighter: l'uscita del film era inizialmente prevista per il 20 marzo 2026, ma adesso è stato rinviato a data da destinarsi.

L'annuncio arriva appena un mese dopo aver svelato il nuovo regista del film, Kitao Sakurai, noto soprattutto per aver lavorato su The Eric Andre Show e Bad Trip.

Kitao Sakurai aveva infatti preso il posto dei fratelli Philippou, che avevano dovuto dire addio al progetto a causa di conflitti di programmazione con altri loro lavori.

Secondo le indiscrezioni emerse all'epoca, Sony e Legendary avrebbero voluto che l'adattamento live-action del picchiaduro (di cui trovate il sesto capitolo su Amazon) venisse rilasciato nelle grandi sale il prima possibile, motivo per il quale era già stata stabilita una data ufficiale.

Evidentemente la produzione ha dovuto fare i conti con la realtà, decidendo per un rinvio a tempo indeterminato: a questo punto toccherà capire se il film potrà davvero vedere ancora la luce oppure se si tratti di una cancellazione silenziosa.

Una cancellazione sarebbe però indubbiamente sorprendente, soprattutto viste le tempistiche decisamente ristrette: come anticipavamo in apertura, il nuovo regista è stato annunciato solo lo scorso febbraio, dopo tutto. Più facile che si tratti dunque di un semplice rinvio, anche se non posso sostenerlo con assoluta certezza.

Al momento non sono arrivati ulteriori chiarimenti o comunicati ufficiali al riguardo, motivo per il quale possiamo solo incrociare le dita: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

C'è anche da dire che su questo film sapevano praticamente poco o nulla: l'unico vero aggiornamento riguardava infatti il reveal del logo ufficiale.