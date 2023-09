Neanche è uscito, e c'è già chi ha finito Starfield in 3 ore

Se la fase di Accesso Anticipato di Starfield, il nuovo e imponente gioco sci-fi di Bethesda, ha avuto inizio, il gioco vero e proprio uscirà solo il 6 settembre prossimo, sebbene qualcuno lo ha già finito impiegando circa 3 ore.

Il titolo dai creatori di Skyrim, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), di base dura un centinaio di ore e rotte.

Advertisement

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, come riportato anche da GamesRadar, gli speedrunner Micrologist sono riusciti a portare a termine il nuovo epico RPG di Bethesda in sole 2 ore, 51 minuti e 42 secondi.

Un video pubblicato su YouTube li mostra mentre compiono questa miracolosa impresa.

Naturalmente, se siete alle prime armi con il gioco e non volete che vi venga rovinato nulla, per il momento vi conviene lasciar perdere il video e guardarlo una volta che avrete portato a termine la vostra avventura.

Come mostra il filmato, i Micrologist mostrano un livello impressionante di conoscenza del design e delle missioni di Starfield, mentre si muovono rapidamente e con sicurezza da un obiettivo all'altro, ignorando tutto ciò che non è legato alla progressione e facendo alcune scelte rapide quando si tratta di conversare con i PNG.

Per i giocatori "normali" arrivare alla fine in meno di tre ore è semplicemente incredibile. Senza dubbio, man mano che i fan prenderanno dimestichezza con il gioco e scopriranno altri trucchi per risparmiare tempo, assisteremo a risultati ancora più sorprendenti.

Nell'attesa, qualcuno ha deciso di rendere Starfield ancora più bello da vedere, e di molto.

Ma non è tutto: un fan si sarebbe accorto di un particolare Easter Egg dedicato nientemeno che a The Elder Scrolls 6.

Pe concludere, se state muovendo i primi passi nello spazio profondo del gioco Bethesda, non perdetevi le nostre guide dedicate al gioco.