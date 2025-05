Hellblade 2 arriverà anche su PS5, ufficiale

Con un post a sorpresa sui social, gli sviluppatori di Senua’s Saga: Hellblade II hanno annunciato ufficialmente l’arrivo del gioco su PlayStation 5 nel corso dell’estate.

Oltre all’uscita su PS5, Ninja Theory ha confermato che nuove funzionalità saranno introdotte con questa versione Enhanced, e che saranno disponibili contemporaneamente anche su Xbox Series X|S, Windows PC e Steam tramite un aggiornamento gratuito.

Al momento non sono stati specificati i contenuti di queste novità, ma ulteriori dettagli verranno condivisi “presto”, secondo il team.

Questa apertura multipiattaforma segna un cambio di passo interessante per uno dei titoli di punta dei first-party Xbox, offrendo ai giocatori PlayStation la possibilità di vivere l’intensa avventura di Senua, ambientata tra i miti nordici e le profondità della psiche umana (il primo capitolo lo trovate su Amazon).

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni sulla data esatta di lancio e sul contenuto dell’update in arrivo per tutte le versioni.

Personalmente, questa notizia mi colpisce in positivo per diversi motivi. Prima di tutto, vedere Senua’s Saga: Hellblade II arrivare anche su PlayStation 5 significa che un’opera d'autore potrà essere vissuta da un pubblico ancora più vasto.

Ma oltre all’apertura verso PS5, ciò che mi entusiasma davvero è il riferimento alle nuove funzionalità in arrivo per tutte le versioni.

Che si tratti di contenuti extra, miglioramenti grafici, modalità aggiuntive o funzioni legate all’accessibilità, si percepisce la volontà di Ninja Theory di supportare e arricchire ulteriormente l’esperienza di Hellblade II anche dopo il lancio.

Tuttavia, non posso nascondere un desiderio che resta lì, sospeso nell’aria: una versione fisica del gioco.

In un’epoca sempre più votata al digitale, credo fermamente che titoli come Hellblade II — opere così forti dal punto di vista artistico, narrativo e tecnico — meritino una presenza tangibile, magari con una collector’s edition che renda giustizia alla cura visiva e sonora messa dal team in ogni dettaglio.

In ogni caso, è bello vedere un titolo così coraggioso trovare nuove strade per farsi scoprire. Senua’s Saga: Hellblade II è un’esperienza che non lascia indifferenti, e chiunque ami i videogiochi come forma espressiva pura dovrebbe dargli una possibilità.