Borderlands, il film ha finalmente una data di uscita

Tra le tante produzioni cinematografiche e televisive in arrivo nel prossimo futuro c'è anche il film di Borderlands che, a sopresa, ha una data di uscita.

La saga di looter shooter, il cui terzo capitolo trovate su Amazon, si presta effettivamente a diventare un bel film d'azione di quelli tutti pallottole e battute a effetto.

Una produzione di cui non si è mai saputo granché in effetti, e quel poco che è emerso non ha mai fatto gridare al miracolo.

Un film che, nel frattempo, ha anche cambiato regista in corso d'opera, guadagnando se non altro un cineasta di qualità.

E mentre il silenzio assordante intorno al film di Borderlands faceva pensare al peggio, dal San Diego Comic Con 2023 arriva la notizia più importante da chi stava aspettando il film.

Come riporta IGN US, infatti, la pellicola dedicata a Borderlands arriverà al cinema il 9 agosto 2024.

Sfortunatamente non sono arrivate nuove immagini né tantomeno un trailer del film che, di fatto, ancora non si è mai mostrato in alcun modo.

Borderlands vedrà Cate Blanchett nei panni di Lilith, una cacciatrice di tesori che torna su Pandora per trovare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez). Si unisce a Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), Tannis (Jamie Lee Curtis) e, naturalmente, il compagno robotico Claptrap interpretato da Jack Black.

Un cast stellare che si è unito intorno ad una produzione decisamente turbolenta, da cui anche Craig Mazin si è voluto ritirare di recente.

Un nome che rappresentava un'assoluta garanzia per l'ottima qualità del progetto, dopo i suoi eccellenti lavori con Chernobyl e, in ambito videoludico, con la recentissima serie di The Last of Us.

Quest'ultima che, intanto, si prepara a fare la storia agli Emmy con 24 nomination mai viste per una serie live-action tratta da videogiochi.