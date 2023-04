Bowser continua a regnare con “Peaches”, che ora è una miniera d’oro

Il film di Super Mario è un successo, ma Bowser con la sua “Peaches” è riuscito a surclassare l’idraulico e tutti i suoi alleati.

La canzone dedicata alla Principessa Peach, che effettivamente è splendida anche in versione peluche (la trovate su Amazon), ha fatto subito breccia nel cuore degli spettatori.

Advertisement

Advertisement

C’è chi ha voluto subito provare a vedere l’effetto che farebbe “Peaches” in versione Nintendo 64, con tanto di render di Bowser e Peach fedeli all’estetica dell’epoca.

E sempre per la bellezza della canzone e della performance di Jack Black nei panni del Re dei Koopa, Bowser si è guadagnato anche il titolo di personaggio più amato dai fan.

Una performance che oltre ad essere bella è anche redditizia perché, come riporta uno studio, “Peaches” ha già guadagnato una discreta somma di denaro.

Con quasi 15 milioni di stream su Spotify, Bowser con “Peaches” ha generato circa $74mila dollari in ricavi dalla canzone.

Il servizio di streaming paga gli autori $0,005 per ogni riproduzione della sua canzone, e con un totale di 14.953.168 riproduzioni in tutto il mondo, la canzone ha generato esattamente $74.765,84 in royalties solamente da Spotify.

Il video musicale della canzone, pubblicato due giorni dopo il film, ha oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è attualmente al quinto posto nella pagina delle tendenze relative alla musica.

“Peaches” è diventata decisamente la canzone più popolare della colonna sonora del film di Super Mario, a cui segue solamente “Mario Brothers Rap”, con oltre 1 milione di riproduzioni su Spotify.

In tutto questo anche Jack Black ci ha guadagnato, che ha debuttato alla posizione 83 nella classifica Billboard Hot 100. Un guadagno che va a braccetto con quello del film che, attualmente, è il miglior lungometraggio di sempre tra quelli ispirati ai videogiochi.

Vedremo se arriverà il successo anche per Luigi, visto che si inizia già a parlare di un film spin-off a lui dedicato.