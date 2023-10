Dopo 15 anni, Minecraft ha raggiunto un primato incredibile

Minecraft è uno dei videogiochi più venduti della storia e questa non è una novità, ma in occasione del suo 15esimo anniversario il titolo di Mojang ha raggiunto un record di vendite unico e inarrivabile per chiunque.

D'altronde il franchise è diventato qualcosa di ben oltre un semplice videogioco, tanto da essersi guadagnato una marea di gadget a tema (li trovate su Amazon).

Tra cui alcuni decisamente particolare, come il frigorifero a forma di Creeper che fortunatamente non esplode come l'originale.

Minecraft si è espanso moltissimo anche nel mondo videoludico chiaramente, con spin-off e altri tentativi più o meno interessanti come Legends, e tutto ciò ha contribuito a renderlo un videogioco da record assoluto.

Come riporta PC Gamer, infatti, Minecraft è il primo videogioco ad aver venduto oltre 300 milioni di copie in tutto il mondo.

Si parla unicamente del "classico" Minecraft per altro, inteso come videogioco singolo. In seconda posizione c'è Grand Theft Auto V con "sole", si fa per dire, 185 milioni di copie.

A questi numeri ci arrivano, e li superano, solo altri videogiochi ma intesi come interi franchise. Tra questi c'è quello di Mario con 800 milioni e Tetris con 520 milioni.

Lanciato nel lontano 2009, Minecraft è ora il primo gioco singolo ad aver raggiunto una cifra così imponente che, probabilmente, resterà imbattuto per sempre a questo punto.

Il gioco era originariamente una produzione solista, codificata in Java da Markus 'Notch' Persson. Il suo successo è stato così stratosferico fin da subito che Microsoft ha acquistato Minecraft e Mojang per l'esorbitante cifra di 2.5 miliardi di dollari nel 2014.

L'elemento curioso di questa storia è che, come capita spesso, Mojang non si aspettava assolutamente di creare un tale successo, come è emerso di recente in una intervista in cui i creatori di Minecraft hanno parlato della storia del loro prodotto.