Dopo Baldur's Gate 3, Larian ha già due videogiochi "pronti"

La notizia che ha scosso i fan di Baldur's Gate 3 sta continuando a generare conversazioni interessanti dalle parti di Larian Studios e del suo responsabile Swen Vincke, che sta parlando sempre più approfonditamente del futuro del team dopo il capolavoro fantasy.

Larian ha infatti confermato di aver lasciato il franchise di Baldur's Gate 3 e Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon) e, sebbene non abbia mai detto o lasciato intendere il contrario, l'addio definitivo ha messo in ogni caso la parola fine ad ogni speranza.

Il team di sviluppo ha già delle ambizioni molto elevate per il prossimo capitolo, che addirittura dovrebbe far impallidire il mastodontico Baldur's Gate 3 secondo i propositi del team, ma c'è anche un altro videogioco che Larian vorrebbe fare.

Come riporta PC GamesN, Swen Vincke ha svelato che il suo team ha già due videogiochi pronti, almeno nelle idee iniziali:

«Abbiamo due giochi che vogliamo realizzare e abbiamo molti concept, quindi è tempo di chiudere con Baldur's Gate 3. [...] Abbiamo fatto il nostro lavoro. È una storia con un inizio, una parte centrale e una fine, quindi finiamola qui in bellezza e passiamo il testimone allo sviluppatore successivo per raccogliere quella che è un’eredità incredibile.»

Un addio che non è stato facile per Larian Studios, mentre il team si prepara al futuro e non è detto che comprenda un eventuale Divinity Original Sin 3, in ogni caso.

Vincke ha confermato che uno dei prossimi videogiochi sarà «abbastanza familiare da farvi riconoscere che è qualcosa che stiamo realizzando», e ora non vediamo l'ora di saperne di più.

I lavori su Baldur's Gate 3 non sono comunque ancora finiti. Larian continuerà ad aggiornare il titolo non solo attraverso fix e patch varie, ma anche con nuovi contenuti (pur minori che siano) come dei finali malvagi aggiuntivi che verranno aggiunti.