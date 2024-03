Baldur's Gate 3 avrà presto nuovi finali «davvero malvagi»

Nonostante Larian Studios abbia annunciato di non voler realizzare alcun DLC di Baldur's Gate 3 — al punto da averne cancellato uno in sviluppo — il team non ha ancora finito di lavorare sul suo capolavoro e si sta preparando ad introdurre nuovi contenuti richiesti dai fan con nuovi aggiornamenti.

E tra questi ci saranno tanti nuovi aggiornamenti per chi vuole seguire la via del male: uno dei limiti del terzo capitolo della saga (trovate i primi due episodi su Amazon) è un epilogo decisamente limitato rispetto alle "normali" conclusioni dell'avventura.

Un piccolo miglioramento in tal senso era già arrivato con la patch 6, ma non sarà l'unica novità in arrivo: in un'intervista rilasciata a IGN US, il CEO e director Swen Vincke ha infatti anticipato l'arrivo di finali malvagi e potenzialmente disturbanti per chi sceglierà di intraprendere questa strada.

«In questo momento stanno lavorando sui finali malvagi. Ne ho già visti alcuni. Sono davvero malvagi. Quindi i giocatori malvagi ne dovrebbero rimanere soddisfatti».

Larian vuole dunque continuare a perfezionare il suo capolavoro il più possibile, prima di dovergli un giorno dire davvero addio.

Questa notizia farà certamente felice chi desiderava poter manifestare la propria crudeltà e conquistare il mondo: con uno dei prossimi aggiornamenti dovremmo poter essere in grado di esplorare maggiormente tale possibilità.

E magari potrebbe essere un incentivo per fare l'ennesima nuova run, anche per coloro che normalmente non sceglierebbero mai un finale del genere.

Nel corso della stessa intervista, Swen Vincke ha anche confermato che Larian Studios sta attivamente lavorando anche al supporto ufficiale delle mod, anche su console.

Il CEO spiega che non è un'impresa facile, considerando che bisogna trovare accordi con Sony, Microsoft e la stessa Wizards of the Coast in contemporanea, ma che l'intenzione è quella di supportare ufficialmente una gran parte delle mod già disponibili su PC, pur avvisando che ovviamente non tutte le modifiche esistenti potranno essere importate su console.