No, Ella Purnell non sta giocando a New Vegas per Fallout Stagione 2

Nelle ultime ore è emerso che Ella Purnell, attrice protagonista della serie Fallout di Amazon, si starebbe preparando per la seconda stagione giocando a Fallout: New Vegas. Peccato che fosse tutto una bufala.

La serie, basata sull'omonima saga di videogiochi di Bethesda Game Studios (che trovate su Amazon) avrà infatti una Stagione 2.

Tutto è iniziato su Twitter/X, dove l'utente "BethesdaBeyond", che non è affiliato ufficialmente a Bethesda, ha pubblicato un post dichiarando:

«Ella Purnell, che interpreta Lucy nella serie Fallout, è stata invitata a giocare a Fallout: New Vegas per prepararsi alla Stagione 2.»

Il tweet includeva anche uno screenshot di un presunto post su Bluesky attribuito a "realellapurnell".

«Mi è stato detto di giocare a Fallout: New Vegas. Visto che adoro approfondire i materiali di partenza, potrebbe o non potrebbe essere un lavoro su cui sto lavorando.»

A prima vista, suonava plausibile, ma un intervento del team di Community Notes di X ha smentito tutto: quel profilo Bluesky non appartiene affatto a Ella Purnell (via GamingBible).

Per chi segue l’attrice, la situazione era già chiara: i suoi unici account ufficiali sono su Instagram e Threads. Nessuna traccia di Bluesky.

Tuttavia, molti utenti sono cascati nel tranello, complice il tono del post e la sua verosimiglianza.

Va detto che l’idea non era del tutto campata in aria. Ella Purnell, infatti, ha raccontato in passato di aver giocato a Fallout 4 per prepararsi al ruolo nella serie TV.

Inoltre, il finale della prima stagione ha lasciato più di un indizio sul possibile collegamento con Fallout: New Vegas.

Per chi avesse bisogno di rinfrescarsi la memoria - attenzione spoiler - nell’episodio conclusivo della prima stagione, The Beginning, vediamo Hank MacLean (padre di Lucy) dirigersi verso New Vegas, la celebre ambientazione di Fallout: New Vegas, prima che i titoli di coda chiudano l’episodio.

Questo episodio dimostra quanto sia facile cadere in trappola su Internet, soprattutto quando la notizia sembra plausibile e fa leva sulle passioni dei fan.

Quindi, se doveste vedere un finto Kyle MacLachlan su Bluesky parlare del finale di Fallout: New Vegas, state in guardia.

Restando in tema, Phil Spencer ha di recente elogiato la serie TV di successo di Fallout targata Amazon, dichiarando che «Ha reso lo strambo mondo del gioco più accessibile.»