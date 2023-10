Un gioco gratis tornerà in vita per un solo weekend, dopo 5 anni dalla chiusura

L'hero shooter Gigantic sta per fare un clamoroso ritorno a sorpresa sui nostri dispositivi, seppur per un periodo estremamente limitato: Gearbox ha infatti annunciato un nuovo evento del fine settimana, in cui riporterà in vita temporaneamente il titolo sviluppato da Motiga, studio che ha purtroppo chiuso i battenti poco prima del suo stesso gioco.

Gli autori di Borderlands (trovate il terzo capitolo su Amazon) possiedono ormai i diritti sullo sparatutto multiplayer in terza persona e, stando ad alcune e-mail ricevute dagli utenti, avrebbe deciso di riportarlo online per un periodo limitato.

Advertisement

Come segnalato da IGN US, alcuni ex giocatori di Gigantic hanno infatti ricevuto via e-mail un invito per tornare a giocare su questo capitolo, che tornerà disponibile online soltanto per questo fine settimana.

Secondo quanto riportato nella e-mail, la prova gratuita dovrebbe iniziare già da oggi 5 ottobre alle ore 21.00 e concludersi il 7 ottobre alle 6 del mattino.

Tuttavia, non è chiaro se potranno davvero accederci tutti gli utenti: pare infatti che sia un invito riservato solo ad alcuni giocatori selezionati che avevano già provato il titolo prima della sua chiusura, arrivata appena un anno dopo il lancio ufficiale.

Gearbox ha anche comunicato che la prova permetterà di scoprire alcune novità mai viste prima, come un nuovo sistema loadout, la modalità rush e «contenuti rinnovati».

Si tratta indubbiamente di un'iniziativa insolita, dato che difficilmente si sente parlare di un gioco gratis riportato "in vita" dopo così tanto tempo e solo per un fine settimana.

Date le novità introdotte, è però probabile che Gearbox stia semplicemente sfruttando l'occasione per sondare il terreno per capire se possa valere la pena puntare nuovamente su questo brand.

In ogni caso, se avevate già giocato a Gigantic, non possiamo che consigliarvi di controllare il vostro indirizzo e-mail: potrebbe essere arrivato il momento di fare qualche altra partita nostalgica.

Rimanendo in casa Gearbox, ci sono novità importanti anche per la saga di Borderlands: non solo il film ufficiale ha finalmente una data d'uscita, ma dallo scorso mese è disponibile anche la gigantesca collection Pandora's Box.