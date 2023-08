Arriva il mega cofanetto per i fan di Borderlands: ecco Pandora's Box

Con una nota stampa, 2K e Gearbox hanno svelato che i fan di Borderlands potranno molto presto mettere le mani sul cofanetto definitivo della loro saga preferita. Già questo venerdì (ossia domani, 1 settembre) è infatti atteso l'arrivo sul mercato di Borderlands Collection: Pandora's Box, cofanetto che include tutte le sei avventure della saga in un'unica soluzione.

Come viene precisato, all'interno del Pandora's Box potrete trovare:

Borderlands

Borderlands 2

Borderlands: The Pre-Sequel

Tales from the Borderlands

Borderlands 3

New Tales from the Borderlands.

Tutti i titoli saranno completi dei loro contenuti aggiuntivi, il che permetterà insomma di avere davvero una visione d'insieme della saga di looter shooter (e avventure, visto che sono inclusi anche i capitoli di Tales).

«In Borderlands Collection: Pandora's Box, i fan potranno sperimentare l'iconico franchise che ha definito il genere looter-shooter con i suoi scontri a fuoco estremi, gli arsenali incredibilmente vari e le emozionanti avventure interplanetarie perfette sia per il gioco in solitaria sia per il gioco in cooperativa. È l'occasione migliore per gli amanti del franchise e per i nuovi arrivati di sperimentare questa serie leggendaria in una unica raccolta» spiega il publisher, presentando il cofanetto.

L'uscita è attesa su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Viene anche precisato che, se possedete uno qualsiasi di questi giochi su Xbox e volete completare la Collection, avete la possibilità di upgrade da Xbox Store a $30.

Vale lo stesso anche su PlayStation Store, se possedete già qualcuno dei giochi su PS4. Su Steam, infine, pagherete solo i giochi che non avete ancora comprato: quelli già in vostro possesso non vi saranno fatti pagare di nuovo.

Ad affiancare questa notizia c'è anche la conferma dell'arrivo di Borderlands 3 su Nintendo Switch, dove sbarcherà il 6 ottobre prossimo con una Ultimate Edition.

In questo caso, la versione Switch del gioco comprenderà il gioco base, Handsome Jackpot di Moxxi, Pistole, amore e tentacoli, Bounty of Blood, Psycho Krieg e il Fantastico Fustercluck, Designer's Cut, Director's Cut – oltre a una trentina di oggetti cosmetici.

«Borderlands 3 Ultimate Edition è la quintessenza dell'esperienza di Borderlands 3, con il pluripremiato gioco base più tutti e sei i contenuti aggiuntivi e la collezione completa di pacchetti decorativi», leggiamo nel comunicato ufficiale.

«Sfrecciate attraverso vari mondi nei panni di uno dei quattro Vault Hunters, i più forti cacciatori di tesori di Borderlands, ognuno dei quali è dotato di una serie di abilità, capacità e personalizzazioni diverse».

Su SpazioGames potete ovviamente trovare la recensione completa di Borderlands 3.