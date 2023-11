Dopo 12 anni, c'è chi ha ucciso tutti i personaggi di Skyrim

Skyrim è indubbiamente uno dei giochi di ruolo più importanti delle scorse generazioni videoludiche e ancora oggi, a distanza di 12 anni dal lancio originale, tanti fan continuano a divertirsi e scoprire nuovi segreti nel capolavoro di Bethesda.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (lo trovate su Amazon) offre una grande libertà di approccio ai suoi giocatori, che possono scegliere di affrontare l'avventura nel modo che più preferiscono. Anche diventando psicopatici pronti a uccidere qualunque cosa in vista, ovviamente.

Ed è proprio quello che ha deciso di fare l'utente Reddit Amelix34: come riportato da GamesRadar+, il giocatore ha segnalato di essere riuscito a fare fuori ogni singolo personaggio di Skyrim, che siano umani, creature magiche, animali o perfino non-morti e automi.

Le statistiche finali includono 3310 persone, 638 animali, 401 creature, 947 non-morti, 55 Daedra e 98 automi: un massacro che ha portato ad oltre 5400 uccisioni confermate.

Se siete interessati di scoprire a quanto ammonti la taglia del giocatore, vi interesserà sapere che arrestarlo o ucciderlo potrebbe portarvi a guadagnare ben 267mila pezzi d'oro. Ma, come sottolineato dallo stesso giocatore, come fai ad essere arrestato se non ci sono più guardie?

La build esibita dall'utente ci mostra anche che una delle sue armi preferite è la Frangialba, un'arma affidata al giocatore per sconfiggere il male. Decisamente ironico, considerando come sono andate le cose in questa avventura.

Chiaramente, non esistendo un vero contatore per segnalare il numero totale di nemici, è difficile sapere con certezza se non possano respawnare altri personaggi, ma quantomeno è possibile confermare che ogni singola prima istanza di ciascuna creatura di Skyrim è stata distrutta. Se voleste ripetere questa impresa, per qualche strano motivo, avrete molta strada da fare.

Oggi il quinto capitolo di The Elder Scrolls sembra essere anche più popolare di prima, complice anche la "fuga" di diversi giocatori di Starfield. Che, nelle intenzioni di Bethesda, avrebbe dovuto rimpiazzarlo.

La creatività dei fan, in ogni caso, non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi, dato che c'è chi non solo crea dei "DLC" gratis, ma anche chi lo ha "trasformato" in uno strategico.