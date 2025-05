DOOM The Dark Ages batte un record storico, grazie a Game Pass

I numeri iniziali di DOOM The Dark Ages hanno fatto pensare a un debutto tiepido sul mercato, almeno da un punto di vista delle fredde vendite: i numeri su Steam si sono infatti rivelati nettamente inferiori rispetto a quelli dei predecessori DOOM Eternal e DOOM (2016), causando non poche perplessità.

Tuttavia, Bethesda e Xbox sembrano non aver alcun motivo di preoccuparsi, dato che gli effetti utenti raggiunti sono notevolmente superiori rispetto a quelli precedentemente riportati, al punto che The Dark Ages viene ritenuto il miglior lancio di sempre per un capitolo di DOOM.

Come comunicato dalla stessa Bethesda in un post sui propri profili social, l'ultimo capitolo di DOOM ha già raggiunto ben 3 milioni di utenti in pochi giorni: un traguardo raggiunto ben 7 volte più velocemente rispetto a Eternal.

Appare evidente che è prevalentemente merito di Xbox Game Pass: la sua inclusione fin dal day-one sui piani Ultimate (che trovate su Amazon) e PC Game Pass ha inevitabilmente spinto tantissimi utenti a provarlo "gratis", invece di dover spendere i 79.99 euro richiesti su console e PC.

Difficile capire con certezza quanti di questi 3 milioni di utenti abbiano effettivamente acquistato copie di gioco: non è un caso che si parla solo di giocatori, senza fare alcun tipo di riferimento alle copie vendute.

Del resto, i dati su Steam avevano già dimostrato che c'era qualcosa che non quadrava a livello di vendite, ma considerando che ormai Xbox sta spingendo la maggior parte dei suoi sforzi verso Game Pass possiamo comunque ritenerlo un successo.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane usciranno dati più specifici sulle copie vendute, così da poterci fare un'idea più chiara di quello che è stato l'effettivo andamento di mercato.

Nella recensione dedicata, il nostro Domenico Musicò ha premiato DOOM The Dark Ages con 8.3/10, spiegandovi che «è un capitolo che cerca di dare una nuova rilettura alla saga, ma lo fa in modo troppo conservativo, senza riuscire a mantenere quel senso di freschezza che aveva caratterizzato la brillante direzione intrapresa da DOOM Eternal».