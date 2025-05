Il lancio di DOOM The Dark Ages non sta andando come previsto

Da pochi giorni è ufficialmente disponibile DOOM The Dark Ages, nuovo atteso capitolo che vede lo Slayer alle prese con ambientazioni dallo stile medievale, in un titolo che precede a livello di storia gli eventi raccontati nel capitolo del 2016 e in DOOM Eternal.

Il nuovo sparatutto di id Software ha ricevuto elogi da pubblico e critica, sebbene le sue idee risultino meno riuscite rispetto ad Eternal, come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata.

Dopo aver superato il primo weekend di lancio, ora è possibile analizzare i primi dati per capire qual è stata l'effettiva reazione della community. Che, a quanto pare, è rimasta leggermente fredda sul ritorno dello Slayer.

DOOM The Dark Ages ha infatti registrato un picco di 31.470 giocatori collegati in contemporanea su Steam (via SteamDB): numeri che in sé non rappresentano un dato negativo, ma che rispecchiano un preoccupante campanello d'allarme rispetto ai precedenti due capitoli.

Come ci ricorda infatti PCGamesN, DOOM (2016) ha infatti conquistato un picco di 44.271 giocatori collegati, ma è ancora più clamorosa la differenza con DOOM Eternal, che aveva invece catturato ben 104.981 giocatori.

C'è da dire che DOOM The Dark Ages presenta recensioni positive dell'86% da parte degli utenti Steam, dunque non è certamente il livello qualitativo del prodotto il problema.

La differenza di oltre 70mila utenti in meno resta in ogni caso difficile da spiegare: uno dei motivi principali potrebbe essere il debutto al day-one su Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), cosa che potrebbe aver spinto gli utenti a scaricarlo senza costi aggiuntivi sul client di Xbox.

Ma potrebbe trattarsi anche più semplicemente di una data "sfortunata": lo scorso mese abbiamo infatti assistito al lancio di Oblivion Remastered e Clair Obscur Expedition 33, entrambe produzioni single-player in grado di tenere impegnati i giocatori per tantissime ore.

Potrebbe aver contribuito in senso negativo anche una fase Early Access decisamente poco riuscita, ma tutte quelle che vi ho fornito fino a questo momento sono solo ipotesi: non possiamo avere una risposta certa che spieghi questo calo così improvviso rispetto ai precedenti capitoli.

Vedremo se la situazione si risolleverà nelle prossime settimane: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità al riguardo.