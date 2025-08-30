La community di Donkey Kong Bananza (qui trovate la nostra recensione) ha portato alla luce un nuovo e tenerissimo easter egg che in pochi si sarebbero aspettati di trovare.

Restando immobili e facendo fischiare il proprio personaggio, dopo qualche secondo iniziano infatti ad arrivare degli uccellini che si posano nelle vicinanze, quasi come se fossero attratti dalla musica.

Il numero massimo di pennuti che possono radunarsi non è ancora chiaro, ma diversi utenti hanno segnalato di essere riusciti a ottenere un piccolo stormo rimanendo fermi per una ventina di secondi. L’unica condizione sembra essere quella di non muoversi minimamente, perché basta un movimento improvviso per farli fuggire via.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Al momento non è chiaro se l’effetto si verifichi in qualsiasi ambientazione di gioco o soltanto in alcune aree specifiche: i giocatori stanno ancora sperimentando per capire se si tratta di un easter egg universale o di una chicca legata a scenari particolari.

Non è certo la prima volta che la serie di Donkey Kong nasconde dettagli del genere: Nintendo ci ha abituato a piccoli segreti che premiano la curiosità e l’attenzione ai particolari. In questo caso, però, si tratta di una trovata dal sapore poetico, che aggiunge un tocco di vita e spontaneità al mondo di gioco.

Molti fan hanno accolto la scoperta con entusiasmo, sottolineando come questi dettagli contribuiscano a rendere l’esperienza più immersiva e a dare personalità all’avventura.

Alcuni hanno persino paragonato l’easter egg a momenti simili visti in altre produzioni Nintendo, dove un gesto apparentemente semplice diventa un’occasione per sorprendere e strappare un sorriso al giocatore.

Questa attenzione ai particolari, secondo la community, è anche uno dei motivi per cui Nintendo riesce a mantenere alto il fascino dei suoi brand storici.

In un’epoca in cui molti titoli puntano soprattutto su grafica e realismo, un piccolo segreto come quello degli uccellini dimostra come siano i dettagli inaspettati a creare connessione con i giocatori. Piccoli momenti che non influiscono sul gameplay, ma che restano impressi nella memoria, trasformando ogni partita in un’esperienza più ricca e sorprendente.