Il catalogo di Xbox Game Pass si prepara ad accogliere una selezione di titoli particolarmente interessante nel corso di settembre 2025. Tra le conferme più attese spicca l'arrivo di Hollow Knight: Silksong (potete recuperare il primo capitolo su Amazon), sequel dell'acclamato metroidvania che i fan aspettano da anni. La lineup, però, include anche importanti novità che promettono di soddisfare diverse tipologie di giocatori.

Microsoft ha già iniziato a svelare le prime aggiunte del mese, anche se la lista completa verrà probabilmente ampliata nelle settimane successive. La strategia dell'azienda di Redmond prevede solitamente due ondate di annunci: una prima comunicazione anticipata seguita da rivelazioni aggiuntive durante la prima settimana del mese. Questo approccio graduale mantiene alta l'attenzione degli abbonati e genera aspettativa costante intorno al servizio.

I titoli di punta in arrivo

Il 4 settembre segnerà un momento storico per gli appassionati di indie games con l'approdo su Game Pass di Hollow Knight: Silksong. Il titolo di Team Cherry sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud Gaming, offrendo così la massima accessibilità agli abbonati. Questo metroidvania ha generato enormi aspettative dopo il successo del predecessore e rappresenta una delle aggiunte più significative del catalogo recente.

Gli amanti dello sport avranno due appuntamenti da non perdere. Il 5 settembre arriverà NHL 26 attraverso EA Play con una prova di 10 ore su Xbox Series X|S, mentre il 19 settembre toccherà a EA Sports FC 26, disponibile anch'esso in versione trial su console e PC. Questi titoli sportivi EA confermano il valore aggiunto dell'integrazione tra Game Pass e EA Play per gli abbonati Ultimate.

La varietà dei generi proposti riflette la strategia di Microsoft

Il genere degli strategici, invece, riceverà l'ottimo Frostpunk 2, in arrivo il 18 settembre esclusivamente su Xbox Series X|S (di cui vi rimandiamo alla nostra recensione).

Come consuetudine mensile, settembre vedrà anche l'uscita di alcuni titoli dal catalogo Game Pass. Microsoft ha annunciato che ci saranno due ondate di rimozioni: la prima dovrebbe essere comunicata a breve, mentre la seconda verrà rivelata verso la metà del mese. Questo sistema bisettimanale permette agli abbonati di organizzarsi per completare eventuali giochi in scadenza.

Tra le altre aggiunte confermate, invece, figura Deep Rock Galactic: Survivor, previsto per il 17 settembre su console, PC e cloud gaming. Questo spin-off del popolare shooter cooperativo promette di portare l'universo di Deep Rock Galactic in una direzione completamente nuova, esplorando meccaniche di survival che potrebbero attrarre sia i fan della serie originale che nuovi giocatori.