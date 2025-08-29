L'ultimo fine settimana di agosto inizia alla grande con Steam, dato che il celebre store vi propone tantissimi giochi gratis in prova con cui divertirvi da soli o con i vostri amici.

Da questo momento potete infatti scaricare su PC ben 6 titoli selezionati, tutti particolarmente interessanti e in grado di offrirvi sempre qualcosa di nuovo: di seguito trovate la lista completa con tutti gli omaggi del weekend.

Il titolo di punta di questo fine settimana è indubbiamente Darkest Dungeon II, secondo capitolo della spietata saga roguelike tattica che propone il giusto mix di strategia e crudeltà, in un inquietante mondo dove si faranno costantemente i conti con un mondo dannato (trovate l'edizione fisica su Amazon, se preferite giocarlo su console).

La selezione del weekend di Steam vi propone però tanti titoli interessanti appartenenti a generi diversi, molti dei quali potrete giocare anche in compagnia dei vostri amici: non è necessario alcun tipo di acquisto per aderire all'iniziativa, ma solo avere un account su Steam.

Non dovete fare altro che dirigervi alle rispettive pagine ufficiali — trovate i relativi link nel nostro elenco qui sopra, per vostra comodità — e fare clic sul pulsante "Avvia gioco": questo avvierà direttamente il download sul vostro PC.

Queste prove gratuite vi daranno accesso alle versioni standard complete di tutti i titoli selezionati fino all'1 settembre alle ore 19.00: superata questa soglia sarà naturalmente necessario acquistare il gioco in questione per proseguire le partite e mantenere i salvataggi.

Fortunatamente, ad eccezione di SWORN, tutti i titoli selezionati per il weekend sono attualmente disponibili con sconti speciali, permettendovi così di farli vostri per sempre a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Restando in tema di giochi gratis su Steam, colgo l'occasione per ricordarvi che mancano pochissime ore per fare vostro un survival gestionale ambientato su un'isola sperduta, perfetto per chi ha apprezzato le atmosfere di serie come Lost.