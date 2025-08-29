Il venticinquesimo anniversario di Final Fantasy IX sta assumendo contorni sempre più concreti, con Square Enix che intensifica le celebrazioni attraverso iniziative che vanno ben oltre la semplice nostalgia.

Come segnalato da Twisted Voxel, il publisher ha infatti annunciato una mostra speciale a Tokyo, prevista dal 22 novembre al 7 dicembre 2025, dedicata interamente al nono capitolo della saga JRPG, riaccendendo inevitabilmente le speculazioni su un possibile Final Fantasy IX Remake.

La recente proliferazione di materiali promozionali ha catturato l'attenzione della comunità videoludica internazionale: una nuova rappresentazione CGI di Zidane è apparsa sulla copertina di Famitsu Weekly, mentre una figure di Play Arts Shin ha mostrato un design aggiornato del protagonista che mantiene l'essenza originale, pur presentando evidenti modernizzazioni stilistiche.

Particolarmente suggestivo risulta essere il nuovo artwork commemorativo che ritrae Zidane e Vivi accompagnato dal tagline "Once more, to the place of memories": la scelta di utilizzare una formula così evocativa difficilmente può essere considerata casuale da parte di Square Enix.

Cannot get X.com oEmbed

Le speculazioni su Final Fantasy IX Remake non rappresentano una novità recente nel panorama videoludico e ve ne abbiamo parlato più volte sulle nostre pagine: il giornalista Jeff Grubb aveva precedentemente riferito che il progetto fosse in fase di sviluppo, con l'intenzione di mantenere il sistema di combattimento a turni e una scala di produzione probabilmente simile a Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion piuttosto che al più ambizioso Final Fantasy VII Remake (di cui trovate il sequel Rebirth su Amazon).

Tuttavia, report più recenti degli insider suggeriscono che lo sviluppo potrebbe aver incontrato delle difficoltà significative, al punto che non si sapeva neanche se fosse stato cancellato.

Per il momento, Square Enix mantiene una posizione ufficiale che presenta le celebrazioni anniversarie come un tributo al suo capolavoro, evitando accuratamente di confermare o smentire i progetti di remake.

L'intensificarsi delle attività promozionali ha comunque riacceso l'entusiasmo sia tra i giocatori veterani che hanno vissuto l'esperienza originale, sia tra le nuove generazioni che potrebbero avvicinarsi per la prima volta a questo capitolo della saga: la combinazione di nostalgia e curiosità per il futuro sta creando un clima di attesa che Square Enix sembra intenzionata a mantenere vivo il più a lungo possibile.

La mostra di Tokyo rappresenterà probabilmente un momento cruciale per comprendere le reali intenzioni della casa editrice: se l'evento si limiterà a celebrare il passato attraverso memorabilia e contenuti retrospettivi, o se invece fornirà concrete anticipazioni sul futuro del franchise, rimane una questione aperta che troverà risposta solo nei prossimi mesi.

Per il momento, possiamo solo invitarvi a incrociare le dita: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero conferme o smentite sull'effettiva esistenza di Final Fantasy IX Remake.