Anche oggi vi segnaliamo i nuovi giochi gratuiti del weekend di Prime Gaming, riservati come sempre da Amazon per gli utenti iscritti al suo servizio in abbonamento.

Come parte dei vantaggi per gli utenti iscritti ad Amazon Prime, il catalogo vi propone a partire da questo momento altri 3 giochi gratis da riscattare e scaricare su PC, gli ultimi per quanto riguarda le distribuzioni previste per il mese di agosto 2025.

Di seguito vi lasciamo alla lista completa dei nuovi omaggi, con tanto di link per procedere al riscatto e le relative piattaforme:

Prime Gaming: giochi gratis del 29 agosto 2025

La proposta più interessante è sicuramente Fantasy Empires, un nuovo gioco ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons da aggiungere alla vostra collezione, dopo che durante lo scorso weekend è stata proposta la raccolta Silver Box.

Fantasy Empires è stato il primo gioco di D&D a introdurre un vero e proprio Dungeon Master computerizzato, che farà da mediatore in ogni azione che ci vedrà forgiare un impero e comandare decine di tipologie di truppe.

Sia questa produzione che Heroes of Loot 2 potranno essere riscattati tramite lo store GOG, mentre City Legends: The Ghost of Misty Hill andrà scaricato tramite Legacy Games, ovviamente senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo necessario.

Vi consigliamo di non perdere altro tempo e fare vostri questi nuovi omaggi: Fantasy Empires e City Legends: The Ghost of Misty Hill resteranno disponibili per il riscatto fino all'1 ottobre 2025, mentre per Heroes of Loot 2 avrete tempistiche più generose, dato che potrete farlo vostro entro il 26 novembre 2025.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere di scoprire quale sarà la lista completa di omaggi riservati su Prime Gaming per il mese di settembre: i nuovi titoli dovrebbero presumibilmente essere annunciati la prossima settimana. Non appena ne sapremo di più, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.