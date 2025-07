Hot Toys e Sideshow hanno annunciato ufficialmente l’apertura dei preordini per la nuova action doll in scala 1:6 dedicata a Joel Miller, protagonista della serie TV The Last of Us. Il personaggio, interpretato da Pedro Pascal, viene proposto in un’edizione ricca di dettagli, parte dell’esclusiva linea Movie Masterpiece, nota per l’elevata qualità e il realismo delle sue produzioni.

Joel Miller - Hot Toys

Basata sull’omonimo videogioco del 2013 sviluppato da Naughty Dog, la serie HBO è stata ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann. Debuttata il 15 gennaio 2023, ha conquistato pubblico e critica grazie alla narrazione coinvolgente, alla regia curata, alle interpretazioni intense e a una colonna sonora di grande impatto. Il successo della serie ha portato a numerosi riconoscimenti, tra cui otto Primetime Emmy Awards su 24 candidature. La seconda stagione ha debuttato il 13 aprile 2025, mentre una terza è attualmente in fase di sviluppo.

La figure di Joel è realizzata con materiali premium come PVC, ABS e tessuto, e vanta 30 punti di articolazione, permettendo un’ampia gamma di pose dinamiche. Il volto, scolpito con incredibile somiglianza a Pedro Pascal, e l’abbigliamento, ricco di texture e dettagli, restituiscono con precisione l’aspetto del personaggio nella serie.

Tra le caratteristiche più innovative, Hot Toys ha incluso un sistema di movimento degli occhi e decorazioni altamente realistiche, sviluppate dal proprio team di esperti. La confezione include inoltre un’ampia selezione di accessori: coltello da combattimento, revolver, fucile d’assalto con caricatore rimovibile, calcio regolabile e mirino posteriore, oltre a una torcia elettrica, uno zaino con effetti di usura, un orologio da polso e un supporto espositivo con logo ufficiale della serie e targhetta identificativa.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa dal distributore Heo, la figure è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con rilascio previsto per la fine del 2026.