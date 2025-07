Mentre l'industria si aspettava sottotitoli elaborati o denominazioni creative, EA ha apparentemente optato per una denominazione sul prossimo capitolo di Battlefield che non lascia spazio a interpretazioni: Battlefield 6.

La conferma non è arrivata attraverso comunicati stampa o eventi mediatici, ma tramite l'ormai classico canale delle fughe di notizie che precedono i grandi annunci, dopo che content creator hanno di fatto "spoilerato" l'annuncio del publisher.

Il mistero del pacco argentato

L'episodio che ha scatenato la curiosità della community risale a pochi giorni fa, quando il content creator noto come DooM49 ha pubblicato sui social l'immagine di una misteriosa cassa argentata (via GamesRadar+).

Il pacco, dalle dimensioni considerevoli e sigillato con cura, portava chiaramente stampato il nome "Battlefield 6" sulla superficie.

La foto è sparita dal web nel giro di poche ore, ma alcuni utenti di Reddit sono riusciti a catturare degli screenshot prima della rimozione, che potete vedere qui di seguito.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Questo tipo di teaser marketing non è nuovo per EA, che spesso utilizza pacchi promozionali per creare aspettative nei confronti dei suoi titoli di punta, ma ulteriori indiscrezioni emerse nelle scorse ore segnalano che questa campagna dovrebbe inaugurare un evento reveal vero e proprio che dovrebbe avere inizio dal 29 luglio 2025.

La rapidità con cui l'immagine è stata rimossa suggerisce che potrebbe trattarsi di una strategia deliberata per generare buzz intorno al prodotto, a meno che non si sia effettivamente trattato di un errore del content creator in questione.

Le tempistiche sembrano allinearsi perfettamente con le dichiarazioni precedenti dell'azienda: EA aveva già confermato l'intenzione di lanciare un nuovo capitolo di Battlefield entro aprile 2026, ma gli sviluppi recenti nel mercato videoludico — e ci riferiamo alla "nuova" data ufficiale di GTA 6, ovviamente — hanno reso il quadro ancora più favorevole

La pressione sulle spalle di DICE, lo studio di sviluppo, è considerevole: secondo fonti vicine al progetto, il budget supererebbe i 400 milioni di dollari, una cifra che testimonia l'importanza strategica del titolo per EA, anche se con aspettative decisamente folli rispetto agli standard.

Questa somma rappresenta un investimento massiccio che riflette la volontà dell'azienda di riconquistare il primato nel genere degli sparatutto multiplayer, dopo alcune delusioni registrate con i capitoli precedenti.

Va comunque detto che la community di appassionati sembra mostrare un entusiasmo che la franchise non registrava da anni e che persino alcuni ex-producer della serie hanno espresso ottimismo riguardo alle sequenze di gameplay emerse dai test di Battlefield Labs paragonando l'atmosfera del gioco a quella del celebrato Bad Company 2, considerato da molti uno dei migliori capitoli della saga.

Insomma, dopo il flop di Battlefield 2042 (che potete recuperare su Amazon), forse EA e DICE potrebbero aver trovato la giusta direzione per il franchise, ma possiamo solo aspettare l'uscita ufficiale per scoprire se sarà davvero così.

EA non ha ancora commentato ufficialmente l'indiscrezione, motivo per il quale vi invitiamo a prendere quanto letto finora con le dovute precauzioni del caso: vi terremo aggiornati qualora arrivassero novità in merito.