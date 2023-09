Director di Mario Wonder: «Bisogna cercare di sorprendere i giocatori»

Il director di Super Mario Bros. Wonder ha dichiarato che Nintendo deve sforzarsi di più per sorprendere i giocatori al giorno d'oggi.

Il gioco è tornato a far parlare di sé grazie al Direct tenutosi durante la giornata del 31 agosto.

Parlando con Eurogamer, Shiro Mouri ha spiegato che l'ultimo gioco di Mario è un tentativo di recuperare la sensazione di "mistero" che l'originale Super Mario Bros. ha dato ai giocatori nel 1985.

Mouri, che in precedenza è stato responsabile della programmazione di The Legend of Zelda: Phantom Hourglass e direttore della programmazione di New Super Mario Bros. U, ha dichiarato: «Per quanto riguarda l'idea di creare un nuovo Mario, ci è venuto in mente il concetto di mistero e di segreti».

Ha poi spiegato che elementi come i power-up e i tubi di curvatura erano una sorpresa per i giocatori del Super Mario Bros. originale, ma che oggi sono elementi standard della serie.

«Man mano che sviluppavamo sempre più giochi di Mario a scorrimento laterale, la sfida diventava che questo tipo di segreti e di sorprese erano sempre più normalizzati per i giocatori», ha reso noto Mouri.

«Quindi ho pensato che sarebbe stato importante creare un Mario a scorrimento laterale che fosse davvero adatto all'epoca in cui viviamo. Bisogna impegnarsi di più per cercare di sorprendere questi giocatori».

La soluzione è il Fiore Meraviglia, un oggetto che appare in ogni livello e che trasforma i personaggi in un modo completamente diverso, sia che si tratti di far piegare e muovere i tubi sul terreno, sia che si tratti di trasformare lo stile artistico o di trasformare Mario in un Elefante.

Super Mario Bros. Wonder potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta per la saga 2D, dopo che gli episodi New si erano "accontentati" senza innovare troppo. Ve ne abbiamo parlato ìnel nostro speciale.

