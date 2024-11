Dino Crisis e Resident Evil giocabili senza abbonamento PlayStation Plus

I nostalgici dei grandi titoli Capcom possono esultare: Dino Crisis e Resident Evil: Director’s Cut sono ora disponibili per l'acquisto singolo sul PlayStation Store, senza bisogno di sottoscrivere l’abbonamento PlayStation Plus.

Questa novità permette ai giocatori di accedere a due iconici titoli horror direttamente su PlayStation 4 e 5 (console che trovate su Amazon), riportando in auge l’esperienza di giochi che hanno definito un’epoca.

L’annuncio ha generato entusiasmo soprattutto tra i fan di Dino Crisis, il survival horror del 1999 da anni sognato e omaggiato in ogni modo.

Il gioco, che mescola l’atmosfera di quest'ultimo con la minaccia dei dinosauri, era rimasto "fossilizzato" a lungo, rendendolo difficilmente accessibile per nuove generazioni di giocatori.

La sua riedizione segna un passo avanti per la preservazione dei videogiochi classici, ma i fan continuano a sperare in un remake o in un sequel della serie.

Entrambi i titoli erano stati precedentemente inclusi esclusivamente nell’offerta del PlayStation Plus Premium, limitandone l’accessibilità.

Ora, questa mossa potrebbe rappresentare un test da parte di Capcom per valutare l'interesse dei giocatori verso un rilancio completo, soprattutto in un periodo in cui il fascino dei giochi retrò sembra in forte crescita.

Gli appassionati potranno quindi riscoprire l’atmosfera unica e decisamente nostalgica di questi giochi, caratterizzati anche dai celebri tank control oltre che da narrazioni avvincenti.

Questo rilancio, sebbene non rivoluzionario, permette di riaccendere l'interesse per due capolavori che, ancora oggi, riescono a mantenere il loro fascino intatto. Se vi va quindi di giocarli, o rigiocarli, sapete bene cosa fare (qui e qui), al costo di 9,99 euro l'uno.

