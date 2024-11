Un altro classico PS4 arriva su PC, grazie ai fan

L'emulatore PS4 shadPS4 ha raggiunto un nuovo traguardo: è ora in grado di avviare The Last Guardian, titolo esclusivo per PlayStation 4 rilasciato nel 2016.

Del resto, già con Bloodborne si è dimostrato che l'emulazione in tal senso sta facendo veri e propri passi da gigante.

Nonostante Sony non abbia mai reso disponibile il gioco (che trovate su Amazon) su PC, questo sviluppo apre nuove possibilità per i fan desiderosi di provare il capolavoro di Fumito Ueda al di fuori dell'ecosistema PlayStation.

Tuttavia, non è ancora il momento di festeggiare: l'emulatore riesce sì ad avviare il gioco, ma la giocabilità è compromessa da numerosi glitch grafici e gravi problemi di performance, come riportato anche da DSO Gaming.

Nonostante ciò, il fatto che The Last Guardian sia eseguibile rappresenta un importante progresso nell'ambito dell'emulazione PS4, un settore che sta facendo passi da gigante nel colmare il divario tra console e PC.

Considerato un titolo di nicchia, The Last Guardian potrebbe non essere prioritario per gli sviluppatori di shadPS4, che si concentrano principalmente su giochi con una base di fan più ampia.

Secondo le stime attuali, potrebbero volerci almeno due anni prima che il gioco sia pienamente giocabile su PC, con un obiettivo ambizioso di 4K e 60fps, una qualità che supererebbe persino l'originale esperienza su PS4.

Questa previsione è in linea con i progressi complessivi dell'emulatore, che continua a migliorare la compatibilità e le prestazioni di numerosi titoli PS4.

Oltre a The Last Guardian, shadPS4 dimostra di essere in grado di avviare altri giochi, tra cui God of War 3 Remastered, Sword Art Online: Hollow Realization, Five Nights at Freddy's e Hatsune Miku: Project DIVA X

Anche titoli come Alien: Isolation, Wipeout XL e Marvel Ultimate Alliance risultano avviabili, sebbene condividano problemi simili di glitch visivi e performance non ottimali.

Questi successi dimostrano il continuo impegno del team di sviluppo, che lavora per espandere il catalogo di giochi compatibili e migliorare la stabilità generale dell'emulatore.

Il lavoro svolto dal team di shadPS4 non rappresenta solo un'opportunità per i giocatori, ma anche un contributo importante alla preservazione dei videogiochi, consentendo a titoli esclusivi di sopravvivere al di là della loro piattaforma originale.

Ricordiamo che da anni è mistero su cosa stia bollendo nella pentola di genDESIGN, con Fumito Ueda al comando, ma sappiamo che il team ha un accordo con Epic Games per sviluppare i suoi prossimi progetti.