Legacy of Kain Remastered ha cambiato un dettaglio criticato dai fan

Il remaster di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2, in uscita il 10 dicembre su diverse piattaforme, ha modificato l'aspetto di una statua controversa dopo le critiche dei fan.

Queste nuove edizioni dei primi due grandi classici (che potete recuperare anche in versione Evercade su Amazon) sono infatti molto attese.

La nuova versione della statua è ora più fedele all'originale, apparendo più femminile come richiesto dalla community.

La decisione di modificare la statua arriva in seguito alle lamentele espresse sui social media e forum online (via ComicBook).

I fan avevano notato che, nel trailer di annuncio di settembre, la statua appariva meno femminile rispetto alla versione originale dei giochi per PS1 e PS2.

Questa differenza aveva suscitato alcune polemiche: la direttrice del progetto, Raina Audron, ha commentato la modifica suggerendo che la statua fosse sempre stata "work in progress".

Non è chiaro se la nuova versione fosse prevista fin dall'inizio o se sia stata rimodellata in risposta alle critiche. Audron ha dichiarato: «Come spesso accade con i trailer, [la statua] era effettivamente un lavoro in corso e si è continuato a lavorarci».

La vicenda della statua dimostra come i remaster di giochi classici debbano bilanciare attentamente le innovazioni tecniche con il rispetto per il materiale originale, per soddisfare sia i nuovi giocatori che i fan di lunga data.

Il remaster includerà Legacy of Kain: Soul Reaver, originariamente uscito per PlayStation nel 1999, e il suo sequel del 2001 per PlayStation 2.

Il pacchetto promette di offrire una grafica aggiornata e controlli modernizzati, mantenendo l'esperienza di gioco che ha reso la serie un cult tra i fan.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered sarà disponibile dal 10 dicembre su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

Questa riedizione offre ai giocatori l'opportunità di rivisitare o scoprire per la prima volta due classici action-adventure, ora adattati alle piattaforme moderne.