PlayStation Plus, nel catalogo giochi gratis di ottobre 2024 c'è anche Dino Crisis

PlayStation Plus Extra e Premium ha svelato i nuovi giochi che entrano nel catalogo giochi gratis di ottobre 2024 e, come sempre, c'è una selezione davvero interessante di videogiochi di ogni tipo.

Tra le novità inserite nel catalogo dei due tier più alti, annunciate poche ore fa dal blog ufficiale PlayStation, troviamo una grande varietà di videogiochi che spaziano da titoli AAA verso progetti meno imponenti, così come i soliti videogiochi del passato che faranno felici i fan PlayStation.

Ed ecco i videogiochi che entrano nel catalogo giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2024:

Dead Island 2 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4

Dead Island 2 e Ghost Recon: Wildlands guidano la selezione, con tanti altri titoli interessanti che i giocatori possono recuperare gratuitamente. Tra questi anche uno degli ultimi capitoli della The Dark Pictures Anthology, perfetto per essere giocato da Halloween per altro.

Ma non è finita qui, perché da PlayStation Premium possiamo ottenere anche videogiochi VR e i classici.

Ecco la lista:

The Last Clockwinder | PS VR2

Dino Crisis | PS4, PS5

Siren | PS4, PS5

R-Type Dimensions EX | PS4

