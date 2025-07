La News in un minuto

Dino Crisis di Capcom compie 26 anni dal suo debutto su PlayStation del 1999, rimanendo uno dei survival horror più iconici e richiesti dai fan per un remake. Il gioco, che sostituiva gli zombie di Resident Evil con dinosauri letali, seguiva Regina della squadra SORT in un'isola infestata da creature preistoriche. Dopo il successo del primo capitolo e di Dino Crisis 2, la serie si è fermata con il terzo episodio del 2003. Nonostante petizioni e remake amatoriali dei fan, Capcom non ha annunciato progetti ufficiali per riportare in vita il franchise, lasciando delusi gli appassionati che sperano in un trattamento simile ai remake di Resident Evil.