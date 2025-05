Dino Crisis 2, il remake dei fan è in prova gratis

Una bella sorpresa per i nostalgici di Dino Crisis: lo sviluppatore indipendente Stefano Cagnani ha pubblicato una demo giocabile gratuita del suo remake fan-made di Dino Crisis 2, realizzato interamente in Unreal Engine 5.

La demo, inizialmente disponibile solo dietro paywall, è ora scaricabile gratuitamente da tutti qui, rendendo il progetto accessibile a una platea molto più ampia.

È importante chiarirlo fin da subito: non si tratta di un remake ufficiale, e ovviamente il livello qualitativo non può competere con una produzione Capcom come Resident Evil (che trovate su Amazon).

Tuttavia, per essere il lavoro di una sola persona, il progetto riesce a trasmettere un’idea interessante di come potrebbe essere un Dino Crisis 2 moderno.

A differenza dell’originale, che utilizzava angolazioni fisse in stile Resident Evil anni ’90, il fan remake adotta una telecamera in terza persona libera, in linea con i recenti rifacimenti di Resident Evil 2 e 3.

Nella demo si possono esplorare ambienti familiari, raccogliere oggetti, risolvere enigmi e, ovviamente, affrontare alcuni dinosauri.

Certo, il lavoro ha ancora parecchie imperfezioni: le animazioni sono piuttosto grezze, e il modello 3D di Regina non convince del tutto.

Ma considerando che tutto è stato realizzato da una sola persona e che la demo è completamente gratuita, l’iniziativa è senza dubbio degna di nota per i fan più accaniti.

Insomma, non sarà perfetto, ma vedere Dino Crisis 2 rivivere — anche solo in forma di concept amatoriale — fa sempre un certo effetto.

Cagnani dimostra passione e dedizione, e anche se il risultato è ancora acerbo, riesce a catturare lo spirito del gioco originale.

Capcom, se ci sei, batti un colpo: i fan stanno ancora aspettando (anche se non stanno rimanendo con le mani in mano).

A tal proposito, il marchio Dino Crisis è stato registrato in Giappone qualche tempo fa, e stavolta Capcom potrebbe davvero essere a lavoro su qualcosa.